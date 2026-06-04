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04 июня 2026 в 13:05

Барановская рассказала о своем отношении к хейтерам

Ведущая Барановская заявила, что не реагирует на хейт и сочувствует критикам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Телеведущая Юлия Барановская в рамках Петербургского международного экономического форума рассказала, что равнодушно относится к критическим комментариям в своей адрес. Она посочувствовала хейтерам, которые, по ее мнению, живут со злобой в душе. Ведущая предположила, что благодаря интернету они могут безнаказанно «выплеснуть» свой негатив, передает корреспондент NEWS.ru.

Не стоит реагировать на хейт. Люди таким способом выплескивают свою злость. Согласитесь, тяжело нести в себе груз. Обидные комментарии — это их способ «очиститься», — высказалась она.

Барановская добавила, что важно уметь отличать хейт от конструктивной критики. По словам телеведущей, она всегда прислушивается к замечаниям коллег и близких людей. Это, по ее мнению, способствует личностному и профессиональному развитию.

Конструктивная критика — это точка роста, — заключила она.

Ранее Барановская высоко оценила спектакль «Без свидетелей» в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» с Михаилом Ефремовым в главной роли. Она выразила мнение, Ефремов остается талантливым артистом. Также телеведущая добавила, что из-за ажиотажа вокруг постановки с трудом достала билеты.

Кроме того, Барановская назвала телеведущего Александра Гордона своим профессиональным наставником и педагогом. Она сказала, что ей комфортно работать с ним в кадре. По словам Юлии, в шоу «Мужское/Женское» у них равноправные отношения.

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