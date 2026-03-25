25 марта 2026 в 21:55

«Потрясающе»: Барановская о первом спектакле Ефремова на свободе

Юлия Барановская Юлия Барановская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спектакль «Без свидетелей» с участием актеров Михаила Ефремова и Анны Михалковой прошел потрясающе, заявила корреспонденту NEWS.ru телеведущая Юлия Барановская. Она посетила премьеру постановки в «Мастерской 12» и осталась очень довольна увиденным.

Это потрясающе, честно. Огромное спасибо, потому что эти два человека на сцене держатся просто невероятно <...>. Талантливый человек (Ефремов. — NEWS.ru) талантлив до конца своих дней, — подчеркнула Барановская.

По словам телеведущей, билеты на постановку было купить непросто. Тем не менее ведущая приобрела их на сайте вместе с подругой, но сидеть им пришлось на разных рядах.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в интервью NEWS.ru, что ажиотаж вокруг спектакля «Без свидетелей» с Ефремовым в главной роли объясняется только талантом артиста. По его словам, зрители соскучились по творчеству актера и с нетерпением ждут его возвращения на сцену и в кино. То, что сейчас актер хочет вернуться к своей профессии, заслуживает уважения, отметил парламентарий. Известно, что билеты на постановку раскупили буквально за несколько часов.

