Лавров публично поддержал Лукашенко после отказа принимать участие в СВО Лавров: Москва принимает позицию Минска по неучастию в спецоперации на Украине

Москва с пониманием относится к позиции Минска, который сохраняет союзнические отношения с Россией, но не участвует в конфликте на Украине, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал большие проблемы тем, кто попытается втянуть республику в украинский кризис, передает ТАСС.

У нас очень четкая позиция. Мы прекрасно понимаем тот подход, который президент Лукашенко излагал: Беларусь наш союзник, но Беларусь в [конфликте] не участвует. Если ее хотят туда втянуть, на это Александр Григорьевич тоже уже отвечал: «Мало не покажется», — сказал Лавров.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия идут своим путем, который определили, несмотря «на гвалт и возгласы», в том числе из-за рубежа. Он также отметил, что министерства иностранных дел двух стран находятся в авангарде этого процесса.

До этого Лукашенко сообщил, что Минск готовится к войне, чтобы ее избежать. В то же время, продолжил белорусский лидер, в США существует целое министерство войны, «чтобы воевать каждый день».