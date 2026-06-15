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15 июня 2026 в 11:30

Лукашенко объяснил, в чем отличие подготовок к войне Белоруссии и США

Лукашенко: Минск всегда готовится к войне, чтобы ее не было

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Минск готовится к войне, чтобы ее избежать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, которые приводит ТАСС, этим белорусская сторона отличается от США.

Вперед иногда выдвигаются оборонные ведомства или ведомства войны, как в США. Но только мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было, а у них там Министерство войны, чтобы воевать каждый день, не дай бог, конечно, — отметил он.

Ранее сообщалось, что глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Минск для рабочей встречи с Лукашенко и переговоров с коллегой Максимом Рыженковым. Самолет министра приземлился в столичном аэропорту.

До этого Лукашенко поздравил лидера РФ Владимира Путина и всех россиян с Днем России, заявив, что Россия — передовое государство и гарант справедливого мироустройства. Также глава государства подчеркнул, что белорусы и россияне на протяжении многих веков шли рядом, преодолевая испытания и достигая общих побед.

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