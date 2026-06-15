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15 июня 2026 в 15:32

В Госдуме предложили, чем обернутся пошлины США на вино из Франции

Депутат Наумов: Макрон уйдет в отставку, если США введут пошлины на вино Франции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Президент Франции Эммануэль Макрон может уйти в отставку, если США введут пошлины на французское вино в размере 100%, предположил в беседе с RTVI депутат Госдумы Станислав Наумов. По его словам, это решение главы Белого дома Дональда Трампа станет «смертельным ударом» для европейского политика.

Я считаю, что введение 100% пошлин на французские вина со стороны Трампа должно стать для [Макрона] смертельным ударом; он должен просто с горя напиться и уйти в отставку, — высказался Наумов.

По его мнению, Штаты не будут вводить аналогичные меры против России, поскольку цены на российское вино более привлекательны для американцев, чем европейские. Он отметил, что потенциальные пошлины на французский алкоголь принесут как политическую, так и экономическую выгоду РФ.

Ранее Трамп заявил, что может ввести пошлины в 100% на французские вина и шампанское, если Макрон не отменит цифровой налог на технологические компании США. Хозяин Белого дома объяснил, что в противном случае Макрон столкнется с таким давлением.

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Дональд Трамп
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