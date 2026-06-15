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15 июня 2026 в 14:23

Политолог оценил планы США и Ирана заключить мирное соглашение

Политолог Кошкин: соглашение США и Ирана не остановит войну на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Потенциальное мирное соглашение между США и Ираном вряд ли окончательно остановит войну на Ближнем Востоке, заявил в беседе с «Ридусом» политолог и американист Павел Кошкин. По его словам, предстоящее подписание документа вовсе не станет гарантией мира из-за ряда факторов.

Рано говорить об устойчивом мире в Иране, поскольку планируемый к подписанию документ является всего лишь меморандумом. О железобетонной договоренности нет речи, потенциально соглашение может быть сорвано. Недовольные сделкой стороны могут пойти на провокации. Это символическая вещь, которую [президент США Дональд] Трамп продаст своему электорату как победу в попытке объединить Республиканскую партию. Объективно США не достигли целей, и демократы будут упирать на это в предвыборной кампании, — высказался Кошкин.

Он добавил, что позиция Израиля — один из тех факторов, из-за которых Трамп не может рассчитывать на окончательный мир на Ближнем Востоке. По мнению политолога, Тель-Авив ошибочно списывать со счетов, ведь власти страны занимаются успешным лоббированием своих интересов внутри Штатов.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что подписание мирного соглашения между Ираном и США пройдет в Швейцарии 19 июня. По его словам, Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан.

Мир
США
Иран
Дональд Трамп
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