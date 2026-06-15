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15 июня 2026 в 14:07

Захарова уколола Макрона за фейк об атаке России на Киево-Печерскую лавру

МИД опроверг заявление Парижа об ударе России по Киево-Печерской лавре

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД страны Жан-Ноэль Барро поспешили обвинить Россию в якобы проведении атаки на Киево-Печерскую лавру, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. При этом, французские власти так и не высказались о погибших в Старобельске из-за теракта ВСУ.

Ни слова за эти недели про убитых в Старобельске ребят в официальном Париже так и не сказали, — подчеркнула дипломат.

Ранее в пресс-службе Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили, что Киев не избежит ответственности за преступление в Старобельске. Ведомство подчеркнуло, что любые попытки западных стран и СМИ снять вину с украинского руководства или усомниться в самом инциденте опровергались фактами.

До этого председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик заявил, что удар по Старобельску был задуман Киевом и европейскими союзниками как способ спровоцировать волну недовольства внутри России. По его мнению, подход России к ведению боевых действий принципиально отличается от западного, и многие призывают Москву отвечать жестче.

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