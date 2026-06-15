Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 15:30

Россиян предупредили об опасных последствиях часовых бесед с чат-ботами

Зампред ВРНС Иванов: общение с ИИ вместо Бога разрушает психику россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Взаимодействие с ИИ-ботом вместо общения с Богом негативно влияет на психику россиян, заявил NEWS.ru председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов. По его словам, затяжные диалоги с нейросетью могут обернуться нарушением сна и питания.

В последнее время психиатры все чаще фиксируют случаи так называемого «ИИ-психоза» — состояния, при котором люди, часами общаясь с чат-ботами, начинают терять связь с реальностью. Они впадают в бред, слышат «голоса» и верят в то, что машина обладает сознанием или даже божественной силой. С православной точки зрения это не столько новый медицинский диагноз, сколько новая форма проявления старой болезни — гордыни, самообмана и отрыва от живой веры. Святые отцы предупреждали: человек, который ищет ответы на главные вопросы не у Бога, не у Церкви, не у совести, а у бездушного механизма — добровольно открывает душу темным силам, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что чат-бот — это не личность, не друг и не спаситель, а просто программа, созданная для удовлетворения потребностей пользователя. По словам зампреда ВРНС, психиатры выделяют три возможных сценария взаимодействия: ИИ может вызвать психоз у здоровых людей, усугубить уже существующее расстройство или стать объектом бреда.

Психиатры выделяют несколько симптомов. Во-первых, человек перестает отличать диалог с ИИ от живого общения. Во-вторых, возникновение ложных убеждений: вера в то, что чат-бот — это Бог, пророк, умерший близкий человек или правительственный заговор. В-третьих, социальная изоляция: человек заменяет реальные отношения виртуальными, уходит в мир иллюзий. В-четвертых, бессонные ночи перед экраном, отказ от еды и отдыха. В-пятых, агрессия или, наоборот, апатия при попытке отлучить человека от ИИ. И сегодня эти признаки мы видим не только у психически больных, но и у вполне здоровых людей, — добавил Иванов.

Он пояснил, что чем больше времени человек проводит в общении с ботом, тем сильнее начинает приписывать ему человеческие качества. Однако, по словам общественника, машина способна лишь имитировать чувства. Зампред ВРНС отметил, что это может ослабить способность человека к построению искренних отношений.

Ранее генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский заявил, что живое общение с близкими помогает детям избежать зависимости от нейросетей. По его словам, современные подростки слишком быстро адаптируются к новым технологиям.

Общество
россияне
нейросети
православные
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности авиакатастрофы в Иркутской области
Одна страна заинтересовалась смартфонами с российской ОС
Наследница судоходной империи погибла в ЮАР при загадочных обстоятельствах
Вэнс раскрыл детали переговоров между США и Ираном
Крымчанин получил 17 лет за тайную работу на украинский ГУР
Сбежавшему из России рэперу увеличили штраф
Финляндия предъявила обвинения капитану судна Fitburg
«Пиар-ход»: депутат об обвинениях России в ударе по Киево-Печерской лавре
Стало известно о возможном крушении сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3
Психиатр поделилась способами уберечь себя от зависимости от гаджетов
Лавров напомнил, что власти Британии не помогли семье Николая Второго
Экс-форвард сборной Испании получил 8,5 года за сексуальное насилие
Командировка в Улан-Удэ обернулась исчезновением россиянки
Психолог дал советы, как замотивировать себя бросить курить
В Госдуме назвали главный нюанс электронной почтовой системы
Смерть матери, ДЦП, суды с Дрожжиной: как живет дочь Алексея Баталова
Косатки на Камчатке позировали туристам во время прогулки на лодке
Комфорт в деталях: какие мелочи делают дом по-настоящему уютным
Иран раскрыл новые условия судоходства в Ормузе
«Лужа крови, пакет»: токсикоман зарезал мальчика из-за продуктов
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.