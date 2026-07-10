Топ-6 автоподстав: как защититься, схема «Слепая зона», подставной пешеход

Автомобильные подставы по-прежнему распространены по всей стране, отмечают эксперты. Так, ранее в Москве двое молодых людей и несовершеннолетняя пытались инсценировать ДТП и вымогали у потерпевшего деньги, аналогичный инцидент также произошел в Новосибирске. Какие схемы используют мошенники и как защититься водителям — в материале NEWS.ru.

Какие виды автоподстав чаще всего используют мошенники

Основная цель автоподстав — быстро получить деньги на месте ДТП, рассказал в беседе с NEWS.ru главный редактор журнала «АвтоДела» Роман Клопотов. При этом он отметил, что легенда мошенников не всегда строится вокруг повреждения машины.

«Злоумышленники идут на самые разные ухищрения. Сейчас повреждение автомобиля даже отошло на второй план. Схема номер один — мошенники жалуются на поломку дорогой техники, например смартфона или ноутбука, которые якобы упали и разбились из-за резкого торможения», — пояснил эксперт.

Вторая схема — попытка взять автомобиль потенциальной жертвы «в коробочку» и зажать на дороге, сообщил Клопотов.

«Еще один прием — резкое торможение автомобиля перед водителем. Вы не успеваете среагировать, и происходит авария», — рассказал он.

Четвертая схема мошенников — попытка оказаться в «слепой зоне», сымитировать ДТП и обвинить водителя в том, что он задел другую машину.

«Одна из самых распространенных ситуаций — когда автомобиль выезжает с круга со второй полосы и машина на первой полосе подставляется под него. Это достаточно рабочий вариант, потому что многие не знают особенности кругового движения», — сказал собеседник.

Круговое движение на пересечении Новосходненского шоссе и Машкинского шоссе в Москве Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В топе популярных автоподстав — наезд на пешехода, когда человек сам бросается под колеса, пояснил Клопотов. По его словам, обычно это происходит либо на пешеходном переходе, либо в жилой зоне.

Эксперт сказал, что подставщики, как правило, внимательно подходят к выбору жертв. Ими становятся пожилые люди или одинокие женщины.

«Их проще психологически подавить и заставить отдать деньги прямо на месте», — подчеркнул Клопотов.

Как действовать водителю в конфликтной ситуации на дороге

Если вы оказались одним из участников дорожного конфликта, необходимо следовать ряду правил, рассказал NEWS.ru адвокат по уголовным делам Константин Степанов.

«Во-первых, категорически отказывайтесь от любых выплат на месте происшествия. Во-вторых, сразу обращайтесь в ГИБДД. Очень часто немедленный вызов инспекторов приводит к отступлению мошенников», — пояснил собеседник.

По его словам, следует вести видеозапись происходящего, фотографировать транспортные средства, государственные регистрационные знаки, повреждения машины и всех участников происшествия.

«Также важно привлечь свидетелей и зафиксировать контактные данные очевидцев. Ни в коем случае нельзя покидать место ДТП до оформления документов, поскольку это влечет административную ответственность, независимо от наличия вины», — добавил Степанов.

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Как не стать жертвой автоподставщиков

По словам Степанова, для защиты от мошенников необходимо использовать технические средства фиксации. Особенно полезный инструмент — видеорегистратор.

«Установите в машину видеорегистраторы переднего и заднего вида. Это наиболее эффективный способ, позволяющий доказать факт провокации в судебном порядке», — сказал адвокат.

Собеседник отметил, что также важно иметь полис обязательного страхования (ОСАГО). Он обеспечивает защиту водителя от имущественных претензий в пределах установленного законом лимита ответственности (400 тыс. рублей).

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что любая автоподстава рассчитана на то, что ее жертва начнет нервничать. На нее оказывают сильное психологическое давление.

«В подобных ситуациях важно не поддаваться панике и не пытаться решить вопрос на месте, чтобы не подпасть под влияние злоумышленников. Самый простой способ избавиться от подставщиков — вызвать полицейских, которые вычисляют этих субъектов на раз-два», — пояснил парламентарий.

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль ранее заявил, что только специальные шерифы, которые проводят страховое расследование, смогут снизить число подставных аварий в России. По его мнению, невозможно доказать автоподставы по камерам, поскольку аферисты активно используют «одноразовые» машины.

Сотрудник ситуационного центра в Центре организации дорожного движения наблюдает за трансляцией с камеры Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Какая ответственность грозит инициаторам автоподстав

Действия по организации автоподстав квалифицируются как мошенничество по ст. 159 Уголовного кодекса РФ, сообщил Степанов. Адвокат отметил, что такие преступления наносят значительный ущерб. По данным на начало 2026 года, он составил порядка 1,5 млрд рублей.

«На текущий момент законопроект о введении отдельной уголовной статьи за данные действия находится на стадии обсуждения и пока не принят», — сказал Степанов.

Глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов ранее рассказал, что сегодня в России наблюдается новая волна разгула криминала на дорогах. По его словам, рост числа камер на улицах останавливает мошенников лишь в некоторой степени. Депутат признал, что они изобретательны и придумывают новые схемы обмана.

В мае в Новосибирске местного жителя осудили на семь лет за автоподставу и взятки. Бывший замдиректора медклиники застраховал свой автомобиль и инсценировал его угон ради получения страховки. Он передал дубликат ключа подельнику, бросил машину на парковке аэропорта и улетел в Краснодар. После возвращения он подал заявление об угоне. Мужчина также предложил сотруднику полиции взятку в размере 300 тыс. рублей за прекращение уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Подмосковье суд вынес обвинительный приговор участникам банды, занимавшейся автоподставами. Суммарный срок наказания для двух фигурантов дела составил 12 лет лишения свободы.

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