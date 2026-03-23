27 подставных ДТП: дорожные мошенники три года наживались на авариях

В Приморье перед судом предстанет семейная пара, которая несколько лет наживалась на подставных авариях. За три года супруги организовали десятки аварий, принеся страховым компаниям ущерб в несколько миллионов рублей. Какое наказание им грозит, как распознать автоподставщика на дороге и не стать его жертвой — в материале NEWS.ru.

Как пара из Приморья «зарабатывала» на автостраховке

Семейную пару из Владивостока обвиняют в организации автоподстав, принесших страховым компаниям ущерб в пять миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год супруги намеренно создавали аварийные ситуации на дорогах, после чего незаконно получали страховые выплаты.

«За три года преступной деятельности супругам удалось совершить 27 подставных ДТП», — уточнили в местной прокуратуре.

Следователи считают, что обвиняемые тщательно планировали каждую аварию: выбирали оживленные участки трасс, подрезали автомобили так, чтобы нельзя было избежать удара, а также разыгрывали неуклюжие маневры, после которых на бампере их машины образовывалась вмятина.

«Участники группы четко делили обязанности. Один садился за руль и отрабатывал схему на дороге. Второй занимался справками и оформлял выплаты. Перед осмотром машин они ставили старые, уже поврежденные детали. Экспертизы показали: характер вмятин не совпадает с описанными авариями», — рассказали в прокуратуре края.

Правоохранители заподозрили неладное, когда заметили, что одни и те же люди слишком часто оказываются в похожих ДТП. Тогда были подняты материалы, сопоставлены обстоятельства, проведены экспертизы. Кроме того, в изъятом телефоне одного из супругов нашли переписку, в которой планировались предстоящие подставы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супругов. Они проходят по ч. 4 ст. 159.5 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в сфере страхования). В ведомстве добавили, что на имущество обвиняемых наложен арест, гражданские иски подали три страховые компании. Уголовное дело в ближайшее время направят в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Что грозит паре, совершившей 27 автоподстав

Максимальное наказание по статье, которую инкриминируют супругам из Владивостока, составляет 10 лет лишения свободы и штраф. Однако адвокат Даниил Лунев в беседе с NEWS.ru не исключил, что срок может быть условным.

«Если супруги в полном объеме возместят потерпевшим страховым компаниям ущерб, признают вину, раскаются, соберут ряд положительных характеристик, а потерпевшая сторона на судебном заседании заявит о том, что не имеет к ним претензий, то, полагаю, суд вполне может назначить условный срок — по четыре-пять лет каждому. Но только если они привлекаются к уголовной ответственности впервые», — отметил он.

Лунев добавил, что решение в данном случае остается на усмотрение суда.

Можно ли заподозрить автоподставщика на дороге

Поведение агрессивных водителей и тех, кто намеренно пытается спровоцировать аварию на дороге, разительно различается, рассказал NEWS.ru сертифицированный тренер экспертного центра «Движение без опасности» автоэксперт Владимир Бахарев. В первом случае, по его словам, водители могут обгонять, подрезать, а во втором все будет четко спланировано.

«Такие дорожно-транспортные происшествия готовятся так, чтобы у жертвы не было шансов вывернуться. И вам не будут показывать агрессию. Все произойдет тихо и настолько быстро, насколько это возможно», — предупредил Бахарев.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

При этом распознать мошенника, который старается спровоцировать ДТП, не так просто, указал специалист. Он напомнил, что существуют типовые автоподставы, о которых, как правило, водители знают: это подставы во втором ряду в круговом движении, в слепой зоне и непредоставление преимущества на перекрестке.

Как не стать жертвой автомошенника

Полное соблюдение правил дорожного движения не всегда поможет решить проблему с дорожными мошенниками, заявил Бахарев. По его словам, спасет только водительская смекалка.

«Важно не подпускать другую машину близко к себе ни впереди, ни сзади. Если кто-то не держит дистанцию, пытается вас прижать, не поддавайтесь на провокации, не разгоняйтесь, а главное — не уменьшайте дистанцию по отношению к автомобилю спереди. Не пытайтесь уходить в сторону. Нужно увеличивать дистанцию перед собой. Это может сыграть на руку в 70% подобных ситуаций», — посоветовал Бахарев.

Эксперт заверил, что мошенники перед подставой тщательно готовятся. Как правило, они выбирают водителей-новичков, а также тех, кто не держит полосу, «плавает» в рядах и в целом уделяет больше времени тому, что происходит спереди, а не сзади.

«Это подготовленное театральное представление. Поэтому чаще смотрите в зеркала и, безусловно, поддерживайте скорость потока. Это тот базовый минимум безопасности, который должен соблюдать каждый водитель», — отметил Бахарев.

Сотрудники ДПС Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По его словам, в тех случаях, когда вина злоумышленника в намеренных серийных автоподставах доказана, пострадавшие водители могут подавать иски о возмещении морального ущерба. Однако на практике очень сложно доказать, что у второй стороны был мошеннический умысел.

«Сотрудники Госавтоинспекции приезжают на место ДТП, когда все уже произошло. Они смотрят на расположение транспортных средств, делают замеры, которые позволяют судить о скорости и других параметрах. Но если люди занимаются автоподставами профессионально, они специально поставят машины так, что умысел будет практически недоказуем», — пояснил Бахарев.

