22 марта — День таксиста: история появления первых машин с таксометрами

Каждое утро миллионы людей выходят из дома, поднимают руку или открывают приложение — и через несколько минут рядом останавливается автомобиль с шашечками. Такси стало настолько привычным, что мы редко задумываемся: а как вообще появилась эта профессия? Когда водители перестали торговаться с пассажирами и положились на приборы? Ответы на эти вопросы скрыты в дате 22 марта 1907 года, которую сегодня знают как День таксиста, история которого началась в Лондоне. Если вы хотите узнать, почему именно в конце марта принято чествовать водителей, стоит заглянуть в прошлое, где зародилась сама идея платных пассажирских перевозок с автоматическим расчетом стоимости.

Точка отсчета: как 22 марта 1907 года по Лондону поехали первые такси

Когда появилось первое такси в мире в его современном понимании? Как раз в весенний день 22 марта на улицы британской столицы выехали автомобили с особыми приборами, таксометрами. Их необычное название произошло от двух слов: французского tax (плата) и греческого metron (измерение). Прибор автоматически переводил пройденное расстояние в сумму оплаты, что резко сократило поводы для споров между водителем и пассажиром. Хотя прообразы такси существовали и раньше. Международный день такси в 2026 году станет уже 119-й годовщиной этого события.

Интересно, что новшество водители поначалу встретили в штыки — таксометр мешал утаивать часть прибыли от хозяев таксопарков и назначать завышенную цену в зависимости от ситуации. Но рынок быстро расставил все по местам: компания Renault наладила серийный выпуск машин, уже оборудованных счетчиками, конные экипажи стали уходить в прошлое.

Тот факт, когда появилось первое такси в мире, ознаменовал начало новой эры городского транспорта. Если раньше позволить себе личный экипаж могли лишь аристократы, то с появлением счетчиков услуга стала доступна среднему классу. Приборы, отсчитывающие «таксу» (плату), сделали поездки понятными и предсказуемыми.

Конная карета, такси на лондонской улице, 1890 год Фото: Global Look Press

Древнеримские предки: колесницы за деньги и частные извозчики Средневековья

История самого Дня таксистов, стартовала непосредственно 22 марта 1907 года. Хотя, конечно, идея платного извоза родилась задолго до бензиновых моторов. В Древнем Риме некоторые возницы колесниц придумывали хитрые приспособления: в чашу после определенного числа оборотов колеса падал камешек, и после поездки оплата рассчитывалась по их количеству. По сути это были древнейшие прообразы таксометра.

В XVII веке по французским улицам поехали фиакры — наемные экипажи, запряженные лошадьми. Свое название они получили в честь парижского «Отеля святого Фиакра», неподалеку от которого базировались. Именно они стали самыми близкими родственниками современных такси, хотя никаких счетчиков тогда, конечно, не было. В Англии четырехколесные экипажи «хэкни» выехали на улицы еще в 1639 году после получения лицензии на извоз. А в XIX веке их сменили двухколесные открытые повозки — кабриолеты, которые англичане быстро сократили до «кэбов», и это название прижилось во всех городах Туманного Альбиона.

Хоть задолго до автомобилей и существовала целая культура частного извоза отсутствие единого тарифа делало отрасль хаотичной. Только после того, как произошло изобретение таксометра в 1907 года, хаос сменился порядком. Это позволило профессии выйти на легальный уровень, обеспечив приток инвестиций в создание целых таксомоторных парков. В 2026 году, отмечая Международный день такси, мы вспоминаем этот долгий путь от колесницы с камешками до современных электромобилей с навигацией.

Извозчик-лихач. Дореволюционная Россия. 1900-ее Фото: РИА Новости

Российская история: от первых такси 1907 года до возрождения в 1925-м

Россия не отставала от мировых тенденций. В 1907 году газета «Голос Москвы» писала о московском чудаке, который решил подрабатывать извозом на автомобиле. Он возил пассажиров, а на его машине красовалась табличка с надписью: «Извозчик. Такса по соглашению». Это был, пожалуй, первый зафиксированный случай частного автомобильного извоза в столице. А через три года, в 1910-м, в Санкт-Петербурге открылось уже вполне официальное коммерческое предприятие — «Санкт-Петербургский Таксомотор». Оно предлагало пассажирам поездки на автомобилях Ford. На них уже стояли особые счетчики, отсчитывающие продолжительность поездки. Так, в 1907 году и в России появились первые такси. Это было началом целой эпохи.

Но грянула революция, и платный извоз, как классово чуждый элемент, исчез. Возрождение случилось лишь спустя несколько лет. 21 июня 1925 года по Москве побежали первые автомобили Renault, украшенные яркой желтой полосой вдоль кузова. Из-за характерного внешнего вида москвичи прозвали их «браунингами» — за сходство с известными пистолетами. Эта дата и считается официальным днем рождения именно российского такси, и наши водители отмечают ее наряду с международным праздником.

У наших таксистов есть возможность принимать поздравления дважды в год.

Празднуя Международный день такси в 2026 году, российские водители с гордостью чтут традиции своих предшественников, работавших в условиях дефицита запчастей и сложнейших дорожных условий, сохраняя при этом высокий уровень профессионализма.

Такси сегодня: безопасность пассажиров и ответственность водителей

Современные таксисты — это уже не просто водители, а универсальные специалисты. Как отмечают эксперты, профессия таксиста занимает третье место в рейтинге самых опасных после пожарных и журналистов. Чтобы заниматься этим делом, нужно быть и психологом, и механиком, уметь находить быстрые решения в нестандартных ситуациях.

Сейчас такси превратилось в сложную цифровую экосистему. Эпоха «ловли машины с руки» безвозвратно ушла, уступив место мобильным приложениям и агрегаторам. Теперь пассажир знает марку машины, имя водителя и точную стоимость поездки еще до того, как сядет в салон. Тем не менее, суть профессии осталась прежней — это ответственность за человеческую жизнь. В 2026 году акцент смещается в сторону экологичности транспорта и внедрения систем помощи водителю, которые минимизируют риск аварий из-за усталости.

Когда появились такси? Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В 2026 году отрасль продолжает меняться. Принимаются новые законы о локализации автомобилей, растут штрафы за перевозку детей без кресел, развиваются службы заказа через приложения.

Поздравления для тех, кто крутит баранку

Если среди ваших знакомых есть водители такси, не забудьте 22 марта сказать им теплые слова. Поздравления с днем таксиста могут быть разными — от официальных до душевных. Главное — выразить признательность за их нелегкий труд. Можно пожелать ровных дорог, благодарных пассажиров, исправных машин и, конечно, здоровья и семейного благополучия. Ведь именно они делают нашу жизнь мобильнее и помогают не опоздать в аэропорт, не мерзнуть на остановках и возвращаться домой даже глубокой ночью. Пусть современные водители такси в свой праздник почувствуют искреннюю благодарность тех, кого они ежедневно доставляют домой, на работу или на важную встречу

Кстати, когда наступает 22 марта, принято поздравлять не только водителей легковых такси, но и всех причастных к этой отрасли: диспетчеров, механиков, руководителей таксопарков.

Международный день такси в 2026 году выпадает на воскресенье. Многие водители проведут этот день за рулем, ведь работа не ждет. Но вечером, собравшись в таксопарках или дома в кругу семьи, они, возможно, вспомнят старую добрую песню про «зеленоглазое такси» — символ советских времен, когда зеленый огонек под лобовым стеклом означал, что машина свободна и готова везти.

