Топ-10 легендарных автомобилей СССР: история советского автопрома

История советского автопрома — это удивительный путь от полукустарной сборки до массового конвейерного производства, сделавшего автомобиль доступным для миллионов людей. Эта индустрия, рожденная в эпоху индустриализации, прошла через суровые военные годы, пережила взлеты и падения, но главное — создала машины, которые стали настоящими символами своего времени. В них была душа, характер и даже особая, понятная только нам, надежность. Вспомним десять легендарных моделей, без которых невозможно представить историю нашей страны.

Первенцы: АМО-Ф-15 и ГАЗ-А — с чего все начиналось

История развития советского автопрома берет свое начало с решения молодого государства обзавестись собственным грузовым транспортом. Страна, разоренная войнами и революциями, остро нуждалась в машинах, способных возродить экономику. За точку отсчета принято считать 7 ноября 1924 года, когда по брусчатке Красной площади проехала колонна из десяти красных грузовиков, собранных на московском заводе АМО. Эти автомобили стали первыми ласточками отечественного автопрома. История сохранила имя инженера Владимира Ципулина, под руководством которого и был создан грузовик АМО-Ф-15. Прототипом послужил итальянский FIAT, но советские конструкторы внесли в него множество изменений, адаптировав к нашим дорогам и сделав конструкцию более ремонтопригодной. Машина получилась неказистой на вид, с высокой кабиной и огромным дорожным просветом, но она уверенно чувствовала себя на бездорожье, а двигатель мощностью 35 лошадиных сил позволял разгоняться аж до 50 километров в час. До 1931 года было выпущено более шести тысяч таких грузовиков, ставших основой для первых советских автобусов, санитарных машин и даже броневиков.

Вторым великим первенцем стал горьковский автозавод, построенный с нуля при техническом содействии компании Ford. В 1932 году с конвейера сошел первый ГАЗ-АА, а параллельно с ним родилась и легендарная легковушка ГАЗ-А. Этот открытый автомобиль с брезентовым верхом, прозванный в народе «газиком», стал поистине массовым. На нем ездили военные, врачи, партийные работники. Его угловатый, но запоминающийся силуэт на долгие годы стал символом молодой советской индустрии.

Автомобиль ГАЗ-АА (1933-1939 гг.) в музее Московского автомобильного завода им. Ленинского комсомола Фото: Хоменко/РИА Новости

Предвоенные модели: лимузины ЗиС и «эмки»

По мере укрепления государства росла и потребность в более комфортабельном и престижном транспорте для высшего руководства. Так на свет появился ЗиС-101, а затем и знаменитый ЗиС-110. Это были огромные черные лимузины, стилизованные под американские Packard. Семиместный салон, кожаные сиденья, перегородка между водителем и пассажирами, мощность двигателя 140 лошадиных сил — все это делало ЗиС не просто автомобилем, а настоящим произведением искусства и инженерной мысли. Их выпускали штучно, вручную, и каждый экземпляр был на вес золота.

Но настоящей «народной» машиной предвоенного периода стала другая легенда — ГАЗ-М1, та самая «эмка». Она пришла на смену устаревшему ГАЗ-А и внешне, и технически была на голову выше предшественника. Закрытый цельнометаллический кузов, независимая передняя подвеска, более мощный и надежный двигатель — все это делало «эмку» очень современной для середины 1930-х годов. Именно на ГАЗ-М1 ездили и директора заводов, и военачальники, и знаменитые артисты. К 1938 году Советский Союз вышел на первое место в Европе по выпуску грузовиков, и огромная заслуга в этом принадлежала именно «полуторкам» и «трехтонкам», созданным на базе первых моделей.

Послевоенная классика: «Победа», «ЗиМ», первый «Москвич»

Великая Отечественная война прервала мирное развитие автопрома, но уже в 1944 году конструкторы Горьковского автозавода начали работу над машиной, которой суждено было стать символом Победы и новой мирной жизни. Автомобиль, названный ГАЗ-М20 «Победа», стал настоящей революцией. У него был несущий кузов, отсутствовали подножки, а обтекаемый, очень современный дизайн разительно отличался от угловатых довоенных авто. Говорят, что машину хотели назвать «Родина», но Сталин иронично спросил: «Почем же мы будем продавать Родину?» — и название сменили на более благозвучное. «Победа» была хоть и желанным, но все же довольно дорогим и дефицитным автомобилем. Однако именно она стала первой по-настоящему массовой советской легковушкой, доступной не только номенклатуре, но и обычным гражданам, хотя и очень заслуженным.

Цех сборки легковых автомобилей «Победа» и «ЗИМ» на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) имени В.М. Молотова Фото: Николай Добровольский/РИА Новости

Практически одновременно с «Победой» в недрах завода ЗиС рождался еще один шедевр — ЗиМ (ГАЗ-12). Этот огромный шестиместный седан с автоматической коробкой передач предназначался для партийных и советских чиновников среднего звена, а также для такси и «скорой помощи». Несмотря на солидные размеры, ЗиМ был на удивление элегантен и по праву считается одной из красивейших советских машин.

А в 1946 году в Москве началась история еще одной легендарной марки. Наследник довоенного КИМа, Московский завод малолитражных автомобилей выпустил «Москвич-400». Прообразом послужил немецкий Opel Kadett, но в наших условиях этот малыш обрел вторую жизнь. Простой, дешевый и ремонтопригодный, «Москвич» стал тем автомобилем, на котором учились ездить миллионы советских людей. С этого скромного седана начинается долгая и славная история марки «Москвич», которая продлится несколько десятилетий.

Оттепель: «Волга» ГАЗ-21 и «Чайка»

Конец 1950-х годов — время оттепели, надежд и новых веяний, что не могло не отразиться на автомобильной моде. Визитной карточкой этой эпохи стала, без сомнения, «Волга» ГАЗ-21. Она пришла на смену «Победе» и стала настоящим гимном стилю. Хромированные молдинги, элегантная решетка радиатора, панорамное ветровое стекло и, конечно, легендарный олень на капоте — этот автомобиль сводил с ума современников. Первая серия «Волги», прозванная «со звездой», даже оснащалась автоматической коробкой передач, что по тем временам было верхом технического совершенства. Правда, от сложного агрегата вскоре отказались из-за отсутствия должного сервиса и качественных масел, но сам факт был примечателен. ГАЗ-21 была машиной для избранных — артистов, космонавтов, крупных хозяйственников, но ее образ прочно вошел в массовое сознание как символ красивой жизни. Юрий Гагарин, получивший «Волгу» после полета, был одним из счастливчиков, кто сдал экзамены на права и лично наслаждался ездой на этом автомобиле.

Еще выше классом стояла «Чайка» ГАЗ-13. Этот огромный представительский лимузин, поражающий воображение обилием хрома, мощным двигателем V8 и оленьими рожками на радиаторе, был настоящим произведением искусства. Он возил первых лиц государства, встречал высоких гостей, мелькал в кинохронике. «Чайка» стала кинозвездой, снявшись в десятках фильмов, и для нескольких поколений зрителей она навсегда осталась символом недосягаемой роскоши и власти.

Председатель исполнительного комитета Московского городского совета Владимир Федорович Промыслов у подъезда Моссовета на автомобиле «Чайка» ГАЗ-13 Фото: Валерий Шустов/РИА Новости

Эпоха Жигулей: ВАЗ-2101 — народный автомобиль

Настоящая автомобильная революция произошла в Советском Союзе в 1970 году, когда с конвейера Волжского автозавода сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101. Именно тогда началась эра поистине массовой автомобилизации. «Копейка», как ласково прозвали эту машину в народе, была создана на базе итальянского Fiat-124, признанного в 1967 году «Автомобилем года» в Европе. Однако наши инженеры не стали просто копировать зарубежную модель. Итальянский прототип прошел жесточайшие испытания на советских дорогах, и они оказались ему не по зубам: кузов «Фиата» рассыпался уже после пяти тысяч километров пробега по брусчатке.

В конструкцию было внесено более 800 изменений. У машины усилили кузов, подняли клиренс, заменили задние тормоза на более защищенные от грязи барабанные, а двигатель получил верхнее расположение распредвала. Внешне «копейка» тоже отличалась: у нее были другие бамперы, колпаки и массивные дверные ручки. В результате получился не просто лицензионный Fiat, а совершенно самостоятельный, очень надежный и неприхотливый автомобиль, идеально приспособленный к нашим условиям. Выпуск Жигули ВАЗ-2101 рос стремительно: в 1973 году был собран миллионный автомобиль, и он окупил все инвестиции, вложенные государством в строительство завода. «Копейка» стала поистине народной: на ней ездили рабочие и инженеры, врачи и учителя. Она открыла эру личного автомобиля для миллионов советских семей и до сих пор остается самым любимым и узнаваемым отечественным авто. Неслучайно в 2000 году журнал «За рулем» назвал ВАЗ-2101 лучшим отечественным автомобилем XX века.

Запорожец и ЛуАЗ: курьезы и любовь

Параллельно с массовыми «Жигулями» в Советском Союзе выпускались и другие, не менее колоритные автомобили. Речь, конечно же, о «Запорожце». Модель ЗАЗ-965, прозванная «горбатым» из-за характерной формы кузова, сошла с конвейера в 1960 году и стала самым доступным автомобилем в стране. Его цена составляла всего 1800 рублей — примерно двадцать среднемесячных зарплат. Конечно, накопить такую сумму было непросто, но в отличие от «Волги», у простого советского человека появилась реальная надежда на обзаведение собственным авто.

Будни московской семьи Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости

«Горбатый» был полон курьезов. Мотор располагался сзади, отчего машина имела своеобразные повадки на дороге. В народе его называли и «мыльницей», и «кочегаркой» из-за того, что печка, работавшая на бензине, грозила пожаром, а сам мотор в жару быстро перегревался. Ходила едкая шутка: «Полчаса позора — и ты на даче!». Но, несмотря на все недостатки, горбатый и ушастый Запорожец пользовался огромной любовью. Его сменила модель ЗАЗ-966 с мощным двигателем и огромными воздухозаборниками по бокам, за которые автомобиль тут же окрестили «ушастым» или даже «чебурашкой». Эти машины дали путевку в жизнь целому поколению автолюбителей и воспитали тысячи талантливых водителей, умеющих ремонтировать авто буквально «на коленке».

Стоит вспомнить и Луцкий автозавод, выпускавший маленькие вездеходы ЛуАЗ. Этот угловатый автомобильчик, прозванный «волынкой», обладал феноменальной проходимостью и предназначался в первую очередь для сельской местности. Он не был комфортным, но зато мог проехать там, где иные джипы пасовали. Все эти машины, со своими странностями и обаянием, стали неотъемлемой частью той эпохи.

УАЗ, грузовики и военная техника

Отдельная и огромная глава советского автопрома — это грузовые автомобили и вездеходы. Именно они были главными работягами на стройках, в колхозах и в армии. Легендарная «полуторка» ГАЗ-АА и «трехтонка» ЗиС-5 выиграли войну и восстановили народное хозяйство. Позже им на смену пришли ГАЗ-51, ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 — те самые синие грузовики, которые десятилетиями бороздили просторы страны, перевозя все, что угодно, от кирпичей до картошки.

Особое место занимает продукция Ульяновского автозавода. УАЗ-452, знаменитая «буханка», выпускается уже более полувека и до сих пор незаменима в сельской местности, в геологоразведке и в скорой помощи. А УАЗ-469, или просто «козлик», стал настоящим символом армейской мощи и внедорожной выносливости. Этот автомобиль с его неубиваемой подвеской и высоким клиренсом мог преодолевать такое бездорожье, которое не снилось многим западным джипам.

Автомобиль УАЗ-469 производства Ульяновского автомобильного завода Фото: С. Паршин/РИА Новости

Не стоит забывать и о гигантах советского грузового автопрома: МАЗы, КрАЗы, БелАЗы — эти машины обеспечивали работу промышленности и строек по всему Союзу. Они были некрасивыми, шумными и требовали огромных усилий в управлении, но без них невозможно представить индустриальное могущество страны.

Ранее мы рассказали про легендарные лекарства СССР