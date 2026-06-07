8 июня — день социального работника: что он обязан делать и кому помогает

8 июня — день социального работника: что он обязан делать и кому помогает

8 июня в России чествуют людей, чья работа — приходить на помощь тем, кто уже не может помочь себе сам. Социальные работники редко попадают в новости, их не показывают по телевизору в парадных мундирах. Но каждый день они берут тяжелые сумки, садятся в автобусы и едут к одиноким старикам, инвалидам, семьям в беде. Разберемся, кто такие социальные работники, что они обязаны делать по закону, кому положена их помощь и как ее получить.

Кто такие соцработники и где они трудятся

Представьте себе человека, чей рабочий день проходит не в офисе, а на колесах. С утра он закупает продукты, затем едет к первой подопечной — бабушке с больным сердцем, потом ко второй — ветерану, который почти не видит, потом к третьему — инвалиду, прикованному к креслу. Он помогает им выжить в собственном доме, когда родственников нет или они далеко. Это и есть социальный работник. Его главная цель — не допустить, чтобы человек, утративший силы или здоровье, оказался в казенном учреждении. Он делает все, чтобы подопечный оставался в привычной домашней обстановке, сохранял чувство собственного достоинства.

В России такие специалисты работают в государственных центрах социального обслуживания населения, которые есть в каждом районе. Некоторые трудятся в некоммерческих организациях или частных пансионатах. Но суть везде одна: они оказывают услуги на дому тем, кто сам уже не справляется.

Как вызвать соцработника и заключить договор Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто имеет право на помощь

Получить помощь социального работника может не каждый желающий. Есть закон, который четко перечисляет, кто вправе претендовать на такую поддержку. Основание — признание гражданина нуждающимся. Это происходит, когда возникают обстоятельства, которые серьезно осложняют его жизнь.

В первую очередь это частичная или полная потеря способности к самообслуживанию. Чаще всего из-за старости (обычно после 65 лет) или инвалидности. Также право на помощь имеют семьи, где есть инвалид или ребенок-инвалид, требующий постоянного ухода. Государство поддерживает семьи с детьми, которые испытывают трудности с социальной адаптацией, а также людей, пострадавших от вооруженных конфликтов или стихийных бедствий.

Есть нюанс: услуги могут быть бесплатными или платными. Все зависит от дохода. Если среднедушевой доход ниже или равен региональному прожиточному минимуму, помощь окажут бесплатно. Если выше, возьмут плату, размер которой рассчитывают индивидуально. Но в любом случае первый шаг — обращение в органы социальной защиты, составление индивидуальной программы и подписание договора.

Кто такие соцработники и где они трудятся Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что входит в обязанности соцработника

Перечень того, что социальный работник обязан делать, довольно обширный. Он прописан в законе № 442-ФЗ. Условно услуги делят на несколько групп.

Самая востребованная — социально-бытовые услуги. Это покупка и доставка на дом продуктов, горячих обедов, лекарств, предметов первой необходимости. Сюда же относится помощь в приготовлении еды, поддержание чистоты в комнатах (но не генеральная уборка), оплата коммунальных услуг. Соцработник может сходить в почтовое отделение, заплатить за свет и воду, получить пенсию.

Социально-медицинские услуги включают содействие в уходе с учетом состояния здоровья, сопровождение в поликлинику, помощь в получении лекарств по рецепту. Если у сотрудника есть медицинское образование, он может измерить давление, сделать перевязку.

Социально-психологические и педагогические услуги — помощь в адаптации к новым условиям, психологическая поддержка, консультирование. А социально-правовые услуги — помощь в оформлении документов, льгот, субсидий, пособий.

Есть еще срочные социальные услуги, которые оказывают незамедлительно. Например, единовременное обеспечение одеждой и обувью, предметами первой необходимости, содействие в получении экстренной психологической и юридической помощи, а также помощь при экстренной госпитализации.

8 июня — день социального работника: что он обязан делать и кому помогает

Где проходит граница: что соцработник не обязан делать

Очень важно понимать, что социальный работник — не сиделка и не личный слуга. У его обязанностей есть строгие границы. Он не обязан выполнять работу, которую могут сделать родственники или сам подопечный.

Например, соцработник не будет мыть окна, делать генеральную уборку (отмывать стены, потолки, выбивать ковры), производить ремонт, ухаживать за домашними животными или поливать цветы, если это не прописано в договоре. Он также не обязан выполнять просьбы, выходящие за рамки индивидуальной программы. И главное: он не вправе требовать от подопечного дополнительной оплаты за свои услуги. Закон также запрещает привлекать соцработника к помощи родственникам подопечного, даже если они живут вместе.

Как вызвать соцработника и заключить договор

Процесс несложный, но требует соблюдения формальностей. Первым делом нужно обратиться в местный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Специалисты придут на дом, проведут обследование жилищных условий, составят акт.

Для заключения договора потребуются паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение или справка об инвалидности, а также справка о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев. На основании этих данных рассчитают размер платы за услуги, если она требуется.

День социального работника, 8 июня: что он обязан делать и кому помогает Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня многие центры принимают заявления онлайн. Через портал «Госуслуги» или региональные порталы можно авторизоваться, заполнить электронную форму и получить проект договора в личный кабинет. После подписания договора составляется индивидуальная программа, где прописываются конкретные виды помощи, их периодичность и объем.

Права и гарантии самих соцработников

Работа социального работника — одна из самых тяжелых физически и морально. Поэтому государство предоставляет им дополнительные гарантии. Социальные работники имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск, повышенную оплату труда. Для многих категорий предусмотрен досрочный выход на пенсию (медперсонал, работающий с тяжелыми больными). Также сотрудники имеют право на социальную поддержку, гарантии соблюдения охраны труда и возможность вступления в профсоюзы.

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