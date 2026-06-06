7 июня — Обретение главы Иоанна Предтечи: история праздника и чудеса

Праздник Третьего обретения главы Иоанна Крестителя православные христиане отмечают 7 июня. Он напоминает о великом пророке, который крестил самого Спасителя, о его мученической кончине и долгом пути, который прошла его глава, прежде чем вернуться к верующим.

Жизнь и мученическая смерть Иоанна Крестителя

Иоанн Креститель — последний ветхозаветный пророк, которого христиане почитают как самого великого из родившихся на земле. Он появился на свет в семье священника Захарии и праведной Елисаветы, которые долгое время не имели детей и считали это наказанием Божиим. Рождение сына стало чудом: архангел Гавриил возвестил Захарии, что их молитвы услышаны и сын станет предтечей Господа. Иоанн приходился дальним родственником Иисусу, они родились с разницей в полгода.

С самого детства он чувствовал особое призвание. Иоанн жил в пустыне в строгом воздержании, носил грубую одежду из верблюжьей шерсти и питался тем, что давала ему пустыня, — акридами и диким медом. В возрасте около 30 лет он вышел к народу с проповедью. На берегах Иордана крестил приходивших к нему людей, погружая их в воду в знак очищения от грехов. Его главная миссия заключалась в том, чтобы подготовить народ к пришествию Мессии и указать на Иисуса как на Спасителя мира.

Смелые обличения пророка в конце концов привели его к гибели. Иоанн открыто обличал правителя Галилеи Ирода Антипу за то, что тот взял в жены Иродиаду, жену своего брата. Это было нарушением закона, и пророк не боялся говорить правду даже царю. Ирод заключил его в темницу, но боялся казнить, потому что народ почитал Иоанна. Однако на дне рождения Ирода дочь Иродиады Саломия так угодила правителю своим танцем, что тот поклялся исполнить любое ее желание. По наущению матери девушка попросила голову Иоанна Крестителя. Ирод был вынужден сдержать слово, и пророку отсекли голову. Ученики похоронили его тело в самарийском городе Севастии, а история святыни только начиналась.

Жизнь и мученическая смерть Иоанна Крестителя Фото: Fred de Noyelle/GODONG/Global Look Press

Первое и второе обретение честной главы

Судьба главы Иоанна после казни окутана тайной. По евангельскому преданию, Иродиада надругалась над святыней, но не дала ей исчезнуть. Благочестивая Иоанна, жена домоправителя царя Хузы, тайно выкрала голову пророка, положила ее в сосуд и погребла на Елеонской горе — там, где потом выросли оливковые деревья.

Шли годы, и место захоронения забылось. Первое обретение произошло случайно. Когда вельможа Иннокентий заложил на Елеонской горе церковь, рабочие при копке фундамента обнаружили глиняный сосуд. Внутри лежала человеческая голова. Иннокентий понял, что это не простая находка: от святыни исходили чудеса, она исцеляла больных. Благоговейно храня ее, перед смертью, опасаясь поругания от язычников, он снова закопал главу в том же месте.

Второе обретение главы Иоанна Крестителя случилось в 452 году, в правление императора Константина Великого. Два инока, пришедшие в Иерусалим поклониться святым местам, удостоились видения: им явился сам Иоанн Креститель и указал место, где скрыта его глава. Но нерадивые монахи не смогли унести сосуд сами — они поручили его случайному горшечнику, который шел вместе с ними. Вскоре Иоанн пришел к нему в видении и велел бежать от монахов прочь. Так святыня оказалась в руках простого ремесленника, который и стал ее хранителем. Позже глава попала к арианину Евстафию, который использовал ее для исцелений, приписывая чудеса своей ереси. Когда обман раскрылся, он бежал, спрятав святыню в пещере близ города Емессы. Позже на этом месте поселились монахи и построили монастырь. В 452 году игумен обители архимандрит Маркелл обнаружил в пещере святыню. Это событие и послужило основой для празднования второго обретения реликвии. Как и первое, оно отмечается 9 марта.

Третье обретение в Команах: как глава вернулась в церковь

После второго обретения голова Иоанна Крестителя была перенесена сначала в Константинополь, а чуть позже — в Эмессу. В VIII–IX веках у власти в Византии находились иконоборцы, отрицавшие почитание святых икон и мощей. Чтобы обезопасить реликвию, ее перенесли в город Команы (недалеко от современного Сухума) и, как и в предыдущие разы, скрыли в земле. Около 850 года, в царствование императора Михаила III, одному из архимандритов монастыря, построенного на этом месте, вновь явился во сне Иоанн Предтеча. Он указал точное местонахождение главы. Святыню нашли и с великими почестями перенесли в Константинополь.

Именно это событие Православная церковь вспоминает 7 июня (25 мая по старому стилю). Сейчас судьба главы Иоанна Крестителя доподлинно неизвестна. Одни считают, что ее разделили на две части, а другие — что на семь, которые разошлись по разным монастырям и храмам мира.

Почему праздник называется «обретение», а не «перенесение» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему праздник называется «обретение», а не «перенесение»

В церковном языке слово «обретение» означает «находка», «открытие». Этим термином отличают события, когда святыня была утеряна, а затем чудесным образом вновь обретена. В отличие от «перенесения», когда мощи торжественно перемещают из одного места в другое, здесь речь идет о возвращении к жизни того, что было сокрыто. В тропаре праздника поется: «Яко божественное сокровище, сокровенное в земле, Христос открыл есть главу твою нам». Это подчеркивает, что обретение — не человеческая заслуга, а действие Божественного промысла.

О чем молятся Иоанну Предтече в этот день

В День обретения главы верующие обращаются к Иоанну Крестителю с особыми просьбами. Издавна сложилась традиция молиться ему об исцелении головных болей: ведь он принял мученическую смерть через усекновение главы и его святость, по вере, простирается на эту немощь.

Ему также молятся о даровании покаяния. Иоанн был проповедником покаяния, его голос звучал в пустыне, призывая людей оставить грехи и обратиться к Богу. Поэтому те, кто ищет духовного перелома в своей жизни, просят его помощи. Еще одна распространенная молитва — об избавлении от пагубных пристрастий, особенно от пьянства. Считается, что Иоанн, сам живший в строгом воздержании, помогает тем, кто борется с зависимостями. К нему обращаются также о помощи в устроении брака и о вразумлении детей.

О чем молятся Иоанну Предтече в этот день Фото: IMAGO/Silas Stein/Global Look Press

Традиции и народные обычаи 7 июня

В народном календаре этот день называли Иваном — Медвяные росы. Люди заметили, что в начале июня на траве и листьях появляется сладковатая липкая жидкость. Ее считали вредной — верили, что она вызывает болезни у скота и портит урожай. С этим днем было связано много примет.

Если утром выпадала обильная роса, ждали хорошего урожая.

Громкое кваканье лягушек предвещало дождь.

В народе было принято надевать светлую одежду, особенно белую, чтобы привлечь удачу в этот день. Темных цветов, напротив, старались избегать — считалось, что они приносят грусть и неудачи.

Существовали и запреты. Хозяйкам не советовали подметать полы, чтобы случайно не вымести из дома благополучие. Пожилым людям не рекомендовали уходить далеко от дома — верили, что это может привести к болезни. Девушкам на выданье советовали не строить глазки и не кокетничать, чтобы не остаться без жениха.

В этот день в храмах служат молебны Иоанну Предтече. Верующие приходят помолиться о здоровье, прощении грехов и помощи в делах. Особенно много просят об исцелении от головных болей, наставлении на путь истинный и об избавлении от пьянства. Святой Иоанн Креститель, чья жизнь и смерть стали примером верности Богу, слышит эти молитвы и предстательствует за нас перед Господом.

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