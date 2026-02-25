Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 15:07

Молитва: как она работает и чем отличается от медитации

Как помогает молитва, чем она отличается от медитации и как молиться правильно Как помогает молитва, чем она отличается от медитации и как молиться правильно Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Как помогает молитва — вопрос, который задают даже далекие от религии люди. Наука подтверждает: регулярная практика снижает уровень кортизола, уменьшает тревожность и помогает обрести внутренний покой. Но в чем ее суть и отличие от медитации?

Молитва vs медитация: в чем разница

  • Медитация — работа с собственным сознанием: наблюдение за мыслями, концентрация на дыхании, достижение внутренней тишины. Это диалог с собой.

  • Молитва — обращение к Богу или высшей силе. Это диалог с кем-то вне тебя. Именно ощущение «меня слышат» дает верующему особое успокоение, недоступное в медитации.

  • Общее у обеих практик: замедление, фокус, снижение стресса, регулярность — все это работает в обоих случаях.

Как молиться правильно, чтобы успокоить душу.

  1. Место и время. Молиться можно везде: дома у иконы, в храме, в тишине парка, в машине перед рабочим днем. Бог не привязан к локации — важна искренность.

  2. Слова. Можно читать традиционные молитвы («Отче наш», «Богородице Дево, радуйся») — они проверены веками. Можно говорить своими словами — просто и честно, как другу.

  3. Состояние. Не нужно особого настроения. Приходите как есть — с тревогой, усталостью, растерянностью. Именно в этом и смысл.

  4. Регулярность. Утренняя и вечерняя молитва — базовый ритм, который структурирует день и дает ощущение опоры.

  5. Без спешки. Даже 3–5 минут осознанного обращения эффективнее, чем формальное «пробормотал и побежал».

Понять, как помогает молитва, можно только на практике. Для верующего человека она работает глубже медитации, потому что за ней стоит живая связь. Главное — практиковать осознанно и регулярно.

Ранее мы рассказывали, как обращаться к Богу и быть услышанным.

Читайте также
Жареная картошка по-деревенски: добавьте один ингредиент и не пожалеете
Семья и жизнь
Жареная картошка по-деревенски: добавьте один ингредиент и не пожалеете
Как обращаться к Богу и святым, чтобы тебя услышали: советы для каждого
Семья и жизнь
Как обращаться к Богу и святым, чтобы тебя услышали: советы для каждого
Церковный этикет: когда креститься и как подходить к иконам и священнику
Семья и жизнь
Церковный этикет: когда креститься и как подходить к иконам и священнику
Пельмени станут как в ресторане: что добавить в воду, чтобы вкус стал насыщенным
Общество
Пельмени станут как в ресторане: что добавить в воду, чтобы вкус стал насыщенным
Сорняки больше не пробьются: чем засыпать швы плитки, чтобы забыть о траве на годы
Общество
Сорняки больше не пробьются: чем засыпать швы плитки, чтобы забыть о траве на годы
пост
православие
молитвы
храмы
советы
религия
вера
христианство
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько запросили экс-главе «Локомотива» за убийство 2002 года
В США увидели «двадцатикратное» превосходство ВС России над ВСУ
Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Раскрыто истинное отношение россиян к армии и ее действиям в зоне СВО
В Госдуме придумали необычный способ помочь неплательщикам алиментов
В России создали импланты будущего для лечения переломов
Лесная гостья устроила прогулку по Липецку
Сотрудник кладбища рухнул в трехметровую могилу
Лоза рассказал, как ему удалось бросить курить
Пригожин раскритиковал политику Олимпиады-2026
В Госдуме объяснили, почему Россия не считает жителей Украины врагами
Эндокринолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак
Алабай напал на 15-летнюю девочку в Твери
«Периферийное место»: в ГД определили положение Европы в современном мире
В МИД России раскрыли, какой регион Запад превращает в арену противостояния
Турэксперт назвала дешевую альтернативу Таиланду
Мужчина разбился на пляже в США
Жители российского города надели противогазы из-за опасных выбросов
«В "Спартаке" все становились психами»: Кузнецов о Карпине, «Зените» и ЦСКА
«Факторы должны сложиться»: названо условие для броска ВС РФ через Днепр
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.