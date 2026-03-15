Ночь Кадр (Ляйлятуль-Кадр) в 2026 году: дата, значение и традиции

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
На священный месяц Рамадан приходится одна из важнейших для мусульман ночей — Ночь Кадр, она же Ляйлятуль-Кадр, или Ночь Могущества и Предопределения. Это время, когда, по преданию, сила молитвы вырастает в сто крат. Поэтому и провести его стоит соответственно. О дате и значении Ляйлятуль-Кадр в 2026 году читайте в материале NEWS.ru.

Когда наступает Ночь Предопределения в 2026 году

Первым делом разберемся, какого числа Ночь Кадр в 2026 году. Для этого, как и в случае с остальными мусульманскими праздниками, надо обратиться к лунному календарю. Известно, что священная ночь приходится на конец великого месяца Рамадан. При этом точная ее дата намеренно сокрыта: причина якобы в том, верующие должны блюсти благочестие весь Рамадан, а не в одну только ночь. Так что мнения богословов о том, какого числа Ночь Кадр в 2026 году, расходятся.

Общепринятой датой является 27-я ночь Рамадана. В наступившем году это ночь с 16 на 17 марта. Празднество начинается с заката и продолжается до рассвета.

Почему ночь лучше тысячи месяцев: смысл и история

Что же такое Ночь Предопределения? Чем она отличается от множества других ночей? Ляйлятуль-Кадр сакральна, потому что в эту ночь архангел Джабраил явил пророку Мухаммеду первые аяты Корана. Это случилось во время уединения пророка в пещере неподалеку от Мекки и стало одним из наиболее важных событий в истории ислама.

По поверью, в Ночь Кадр на землю спускаются тысячи ангелов. Их число так велико, что шайтан отступает и не способен навредить верующим. В это же время умножается сила молитвы. Вот почему «Ночь Кадр лучше тысячи месяцев»: за благое дело и молитву, совершенные в Ляйлятуль-Кадр, зачтется как за 83 года хороших дел и молитв.

Почему Ночь Кадр лучше тысячи месяцев: смысл и история Почему Ночь Кадр лучше тысячи месяцев: смысл и история Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как провести Ночь Кадр: молитвы, дуа, покаяние

Теперь поговорим о традициях Ночи Кадр в Рамадан. Как и в любую священную ночь, в Ляйлятуль-Кадр принято бодрствовать. При этом время нельзя проводить за праздными делами. Его стоит посвятить молитвам и чтению Корана. Молитвы и дуа в Ночь Могущества, как уже было сказано, обретают особую силу.

Поэтому традиции предписывают:

  • совершать намазы;

  • вдумчиво читать суры;

  • возносить мольбы Аллаху;

  • вспоминать Аллаха («Субханаллах» (Пречист Аллах), «Альхамдулиллях» (Хвала Аллаху) и «Аллаху Акбар» (Аллах Велик));

  • просить прощения и прощать;

  • вершить добрые дела.

По традиции, после Ночи Кадр в Рамадан совершается утренний намаз с джамаатом. Коллективный фаджр после Ночи Предопределения символизирует завершение ночного поклонения. Хадисы подчеркивают, что молитва в джамаате в 27 раз ценнее одиночной, а в Рамадан награда умножается.

Признаки Ночи Могущества

Говоря о том, что такое Ночь Предназначения, нельзя не упомянуть особую атмосферу, устанавливающуюся в Ляйлятуль-Кадр. Мусульмане верят, что в сакральную ночь:

  • нет ветра и осадков;

  • держится комфортная температура (не слишком высокая, но и не слишком низкая);

  • устанавливается тишина (замолкают животные, затихают все остальные звуки);

  • на небе нет облаков.

Утром, по преданию, восходящее солнце не слепит лучами. Оно светит мягко как полная луна.

Ради того чтобы насладиться великолепием Ночи Кадр, многие мусульмане отправляются в этот день за город. Там, на лоне природы, они молятся и читают священные тексты.

Признаки Ночи Могущества Признаки Ночи Могущества Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что желательно делать, а что не рекомендуется

Выше мы уже сказали, что стоит делать в Ночь Предназначения. Стоит также напомнить, что во время Рамадана верующие держат пост. Так что есть и пить днем накануне Ляйлятуль-Кадр запрещается.

Что еще нельзя делать в Ночь Кадр? Верующим запрещено:

  • спать — ночь нужно провести в бодрствовании и молитве;

  • лениться, гнушаться молитвой;

  • пить алкоголь;

  • тратить время за просмотром телевизора или скроллингом ленты соцсети;

  • сплетничать;

  • гнушаться добрыми делами.

Считается, что в Ночь Кадр можно «наверстать» намазы, пропущенные ранее. Так что это период усердной духовной работы.

Дуа, которые читают в Ночь Кадр

Теперь, когда вы знаете, что такое Ночь Предопределения, поговорим о дуа, которые стоит читать верующим. По завещанию пророка, стоит просить: «Аллахумма Инняка афуввун тухыббуль-афва фафу анни» («О, Аллах! Поистине, ты — Прощающий, любишь прощать, так прости же меня»).

Мы рассказали все самое основное о дате и значении Ляйлятуль-Кадр. Это торжественная ночь, полная сакрального смысла. Так что и проводить ее стоит соответствующе.

Ранее мы рассказали, что такое мусульманский хадж и когда он будет в 2026 году.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
