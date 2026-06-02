3 июня — день Владимирской иконы Божией Матери: история и о чем молятся

Вера — понятие глубоко личное. Можно быть воцерковленным человеком, знающим наизусть последование литургии, или же относиться к религии как к культурному наследию, оставаясь в стороне от церковной жизни. Однако вне зависимости от того, как вы определяете свое мировоззрение, в жизни каждого из нас случаются моменты, когда логика отступает перед чем-то необъяснимым. Это пространство, где встречаются история, человеческая надежда и то, что мы привыкли называть чудесами. Сегодня мы обратимся к образу, который на протяжении многих столетий был верным спутником и незримым защитником нашей страны. Речь пойдет о дне Владимирской иконы Богородицы, отмечаемый 3 июня.

История обретения: как икона попала на Русь

История Владимирской иконы — это фактически летопись нашего государства. Согласно церковному преданию, лик Богородицы был запечатлен евангелистом Лукой на доске, оставшейся от стола, за которым вкушало трапезу Святое Семейство. В 1131 году святыня прибыла на русскую землю из Византии как ценный дар князю Юрию Долгорукому. Первоначально она находилась в Вышгороде, однако князь Андрей Боголюбский принял волевое решение перенести образ на север.

Когда в 1155 году княжеская процессия проходила мимо Владимира, лошади, везшие икону, внезапно остановились. Восприняв это как явное знамение, князь решил оставить образ в этом городе. Так история Владимирской иконы стала неразрывно связана с Владимирским княжеством, где икона обрела свое имя. Именно этот этап стал фундаментальным для понимания того, какое значение иконы Владимирской Богородицы стало ключевым для формирования духовного стержня Руси.

Самая почитаемая святыня России: спасение Москвы от нашествий

Праздник Владимирской иконы Божией Матери установлен 3 июня как напоминание о чудесном избавлении Москвы от войска хана Махмет-Гирея в 1521 году. Этот образ не единожды становился щитом для нашего народа.

В народном сознании день Владимирской иконы Богородицы всегда был днем особой надежды. Знаменитые чудеса Владимирской иконы многократно спасали страну от гибели. Мы можем выделить три знаковых исторических эпизода:

в 1395-м благодаря заступничеству Богородицы войска Тамерлана внезапно отступили от границ Москвы;

в 1480-м году молитвенная помощь перед образом помогла избежать кровопролития в ходе стояния на реке Угре, что положило конец игу;

в 1521-м году город был защищен от разорения полчищами Махмет-Гирея, что стало поводом для ежегодного празднования.

Список чудес, связанных с Владимирской иконой

Истинные чудеса Владимирской иконы — это не только масштабные спасения городов, но и тихая работа благодати в сердцах людей. Если вы только начинаете свой путь и чувствуете себя как новоначальный, помните: икона является лишь проводником. Ваша искренняя молитва перед Владимирской иконой важнее внешних атрибутов.

Среди многовековых свидетельств выделяются следующие:

необъяснимые повороты в ходе военных конфликтов, когда противник внезапно менял планы;

духовная поддержка горожан во время осады, когда физические силы были на исходе;

личные исцеления от тяжелых недугов, которые происходили у верующих людей, с покаянием обращавшихся к Царице Небесной.

О чем молятся Владимирской Богородице: о защите, мире, семье

Для верующего человека обращение к этому образу — это способ обрести твердость в самые зыбкие времена. Если вы задаетесь вопросом, о чем молятся Владимирской иконе, то ответ прост: о том, что болит и тревожит душу.

Традиционно верующие день Владимирской иконы Богородицы или в иной другой день приносят к образу такие прошения:

о даровании мира в стране и согласия между близкими людьми;

о защите от любых внешних угроз, враждебности и недобрых помыслов окружающих;

о мудрости при принятии жизненно важных решений в семейных или профессиональных делах;

о духовном наставлении, когда необходимо найти выход из запутанной ситуации, тогда молитва перед Владимирской иконой тоже становится нужной, важной и уместной.

Где находится чудотворный образ сегодня

В настоящее время подлинник реликвии располагается не в обычном храме, а в церкви-музее святителя Николая в Толмачах, при Третьяковской галерее. Это место открыто для всех. Любой желающий может наведаться сюда и поклониться святыне. Благостная атмосфера этого места помогает каждому, даже далекому от церковности человеку, прикоснуться к великой истории и обрести внутреннюю тишину.

Молитва перед Владимирской иконой

Подлинная молитва перед Владимирской иконой — это не сухой набор слов, а искренний разговор с Матерью Божьей. Не бойтесь открывать свое сердце, ведь главное в обращении — это ваша честность.

Вы можете помолиться своими словами или воспользоваться этим текстом:

«О, Премилосердная Госпоже Богородице! Ты, являвшая Свою помощь народу нашему в годины бедствий, будь и нам, недостойным, верной Заступницей. Молим Тебя, укрепи нашу веру, ниспошли мир в семьи наши и огради от всякого зла. Просим Тебя, Пречистая, покрой нас Своим покровом от врагов видимых и невидимых, вразуми нас на добрые дела и помоги прожить жизнь в покаянии. Услыши наше смиренное прошение, возносимое перед Твоим святым образом, и не оставь нас в нуждах наших. Аминь».

Помните, что отвечая на вопрос, о чем молятся Владимирской иконе, стоит помнить о самом важном: о любви к ближнему. Пусть праздник Владимирской иконы Божией Матери, отмечаемый верующими 3 июня, станет для вас днем тихой радости, а чудеса Владимирской иконы укрепляют вашу надежду на лучшее.

