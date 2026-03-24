Что посмотреть в Серпухове за 1 день: 8 главных мест древнего города

Серпухов — один из немногих подмосковных городов, где за один день можно увидеть сразу несколько эпох: белокаменные монастыри XIV века, купеческие особняки XVIII–XIX веков и советский конструктивизм. При этом город не перегружен туристами и не превратился в декорацию — здесь по-прежнему живут люди, работают рынки и пахнет настоящей провинцией в лучшем смысле слова. Если вы ищете, что посмотреть в Серпухове за один день, то этот маршрут составлен так, чтобы вы не теряли времени впустую.

От Москвы — 99 километров на юг по Симферопольскому шоссе или час на электричке с Курского вокзала. Отличный вариант для однодневной поездки в любое время года.

Введенский Владычний монастырь — древнейшая каменная постройка и место первого парада

Начинать знакомство с городом лучше именно отсюда. Введенский Владычний монастырь основан в 1360 году митрополитом Алексием — по преданию, по велению самой Богородицы, явившейся ему во сне. Это один из немногих действующих женских монастырей Подмосковья, сохранивший средневековую планировку.

Главная постройка — Введенский собор конца XVI века — считается древнейшим каменным сооружением Серпухова. Белые стены, шатровые колокольни, тихий двор с цветниками. Вход на территорию свободный, дресс-код, привычный для таких культовых мест (девушки — с покрытой головой, в максимально скромной одежде), соблюдается.

Интересный факт: именно у стен Владычного монастыря в 1556 году царь Иван Грозный провел смотр русского войска перед походом на Астрахань. Историки считают это мероприятие одним из первых военных парадов в отечественной истории.

Соборная гора с остатками кремля, который не смог взять ни один враг

Серпуховский кремль на Соборной горе — это главное историческое ядро города. Кремль был заложен в конце XIV века и на протяжении двух столетий служил форпостом на южных рубежах Московского государства. Ни один враг так и не взял его штурмом: ни крымские татары, ни войска Лжедмитрия I.

До наших дней от кремля сохранился значительный фрагмент белокаменной стены на Соборной горе — ее хорошо видно с набережной реки Нары. Рядом стоит Троицкий собор, построенный в конце XVIII века. С горы открывается панорама на реку и заречные слободы — одна из лучших видовых точек города.

Если вы составляете список достопримечательностей Серпухова для быстрого осмотра, то Соборная гора и стоящий на ней Серпуховский кремль — обязательный пункт номер один. Здесь можно провести 30–40 минут и получить полное представление об исторической топографии города.

Высоцкий монастырь, основанный Сергием Радонежским

Владычний и Высоцкий монастыри в Серпухове — две самые посещаемые паломниками местные локации. В двух шагах от Соборной горы, на высоком берегу Нары, стоит Высоцкий монастырь — мужской, действующий, основанный в 1374 году. Инициатором строительства выступил серпуховской князь Владимир Храбрый, а благословил и лично выбрал место для обители сам Сергий Радонежский.

Главная святыня — чудотворная икона «Неупиваемая Чаша», написанная в XIX веке. К ней ежегодно приезжают тысячи паломников. Архитектурный ансамбль монастыря формировался с XIV по XIX век, и это хорошо читается в облике построек: рядом стоят древние белокаменные церкви и добротные здания эпохи классицизма.

Владычний и Высоцкий монастыри в Серпухове — это два полюса одного паломнического маршрута. Если позволяет время, осматривайте их последовательно: утром — Владычний, до полудня — Высоцкий.

Торговая площадь — купеческое сердце города с застройкой эпохи Екатерины II

Серпухов в XVIII–XIX веках был крупным торговым и промышленным центром. Здесь работали текстильные мануфактуры, которые поставляли ткань на всю Россию, а местные купцы строили особняки, не уступавшие московским.

Музеи Серпухова и купеческая архитектура сосредоточены прежде всего в историческом центре — вокруг Торговой площади и прилегающих улиц. Регулярная планировка города была утверждена по указу Екатерины II в 1784 году, и ее сетка до сих пор хорошо читается.

Что стоит увидеть в этом квартале:

дом купцов Солодовниковых на улице Чехова — образец провинциального классицизма с парадным фасадом;

торговые ряды XIX века на Торговой площади — частично отреставрированы, частично используются по назначению;

усадьба Соллогуба (ныне — краеведческий музей) с анфиладой парадных залов;

особняки по улицам Ворошилова и Карла Маркса — пример застройки уездного города доходными домами.

Прогулка по этому кварталу занимает около часа и не требует покупки билетов — все осматривается снаружи.

Музей печати и другие интересные локации

Серпухов неожиданно богат на нестандартные музейные проекты. Главный городской музей — Серпуховский историко-художественный — располагается в бывшей городской усадьбе и хранит одну из лучших в Подмосковье коллекций живописи: работы Поленова, Левитана, Коровина, Серова.

Второй по интересу адрес — Музей печати, расположенный в отреставрированном купеческом доме. Здесь можно увидеть коллекцию типографского оборудования от XVIII века до советской эпохи и попробовать набрать текст на старинном линотипе.

Экскурсии по Серпухову нередко включают в свои маршруты оба этих музея в один день, так как они расположены в шаговой доступности друг от друга. Для посещения с детьми особенно рекомендуется Музей печати: интерактивные форматы там работают хорошо.

Свято-Троицкий собор и другие храмы

Серпухов — город с высокой концентрацией церквей на квадратный километр исторического центра. Большинство из них действуют, открыты для посещения и не требуют экскурсионного сопровождения.

Несколько адресов, которые стоит включить в маршрут:

Свято-Троицкий собор на Соборной горе — классицистическая постройка конца XVIII века, внутри сохранилось оригинальное убранство. Церковь Ильи Пророка на улице Калужской — один из немногих храмов, переживших советское время без разрушений и перестроек. Церковь Николы Белого — небольшая, но хорошо сохранившаяся постройка XVII века рядом с Соборной горой. Церковь Распятия (Христорождественская) — стоит отдельно, в стороне от основного маршрута, но ценна как пример серпуховского барокко.

Второй интересный факт: в Серпухове в разное время жили или подолгу останавливались Антон Чехов, Василий Поленов и Борис Пастернак. Чехов приезжал сюда в 1890-х годах во время работы земским врачом в Мелихово — и именно серпуховские впечатления отразились в нескольких его рассказах.

Загородная поездка в Тарусу: набережная Оки и усадьбы

Если день длинный и есть личный автомобиль, из Серпухова легко сделать вылазку в Тарусу — небольшой город в 70 километрах к юго-западу, уже в Калужской области. Поездка из Серпухова до Тарусы занимает около часа езды по трассе А-101.

Таруса — место с особой атмосферой: здесь жили Марина Цветаева и Константин Паустовский, здесь работала художница Наталья Гончарова. Набережная Оки, маленькие деревянные дома, несколько галерей и кафе — все это укладывается в два-три часа неспешной прогулки.

Что посмотреть в Тарусе:

набережная Оки с видом на пологие луга и меловые обрывы;

дом-музей Паустовского на улице Пролетарской;

Тарусская картинная галерея с работами местных художников;

могила Цветаевой на городском кладбище — место паломничества для поклонников поэтессы.

Обратно в Серпухов, а из него — в Москву. Такой маршрут охватывает два города, несколько эпох и не требует ночевки.

Как спланировать день в Серпухове: краткий итог

Что посмотреть в Серпухове за один день — вопрос, на который у каждого будет свой ответ. Но базовый маршрут выглядит так:

утро — Введенский Владычний монастырь и Высоцкий монастырь;

середина дня — Соборная гора, кремль, Троицкий собор;

после обеда — Торговая площадь, купеческие кварталы, Серпуховский музей или Музей печати;

вечер — по желанию поездка в Тарусу или прогулка по набережной Нары.

Достопримечательности Серпухова и их список велик, но город компактен: большинство объектов расположено в радиусе двух километров от Соборной горы. Машина удобна, но не обязательна — пешком тоже реально. Серпухов не пытается казаться туристическим. Именно поэтому он и интересен.

