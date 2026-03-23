Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 08:12

Россияне массово начали выбирать один тип отдыха на майские праздники

Спрос на одиночные путешествия по России в майские праздники вырос на 85%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские туристы в этом году стали чаще выбрать одиночный отдых на период майских праздников, сообщает ТАСС со ссылкой на исследования. Доля бронирований для одного человека внутри страны подскочила на 85% по сравнению с прошлым годом.

На туристов, путешествующих в одиночестве, приходится 24%, на компании из трех человек — 15%. Остальные 10% бронирований оформлены на четырех и более туристов. Интересно, что за год доля путешественников, которые хотят отдохнуть в одиночестве, выросла на 85%, — рассказали агентству аналитики.

При этом средняя продолжительность проживания в отечественных отелях немного сократилась до 2,3 дня, что связано с меньшим количеством официальных выходных в производственном календаре.

Главной сенсацией сезона стала смена лидера среди популярных направлений: Татарстан вытеснил Санкт-Петербург с первой строчки рейтинга. На республику приходится более 16% всех заказов по России, а интерес к отелям в этом регионе увеличился на 75%. Северная столица опустилась на второе место, а тройку лидеров замыкает Краснодарский край, который стабильно удерживает 10% от общего объема бронирований.

россияне
путешествия
майские праздники
туризм
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.