Девять человек стали жертвами падения автобуса с обрыва в Перу

Девять человек погибли, 15 пострадали в результате падения туристического автобуса с обрыва в Перу, сообщил Минздрав страны. Всех пострадавших доставили в больницу. Известно, что автобус вез туристов на экскурсию к горе Рахунтай.

Сообщается о гибели девяти человек — семеро из них умерли на месте происшествия, — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что чемпион Белоруссии по мотогонкам Артем Кунцевич сорвался со скалы в Геленджике. Спортсмен потерял равновесие и рухнул вместе с мотоциклом со склона высотой около 200 метров. Он выжил, но сломал руку.

До этого не менее 37 человек стали жертвами падения автобуса с обрыва в Перу. Уточняется, что 36 из них погибли на месте, еще один скончался в больнице. Предварительно, автобус столкнулся с фурой, после чего вылетел с дороги.

В ноябре 2025 года автобус с иностранными туристами попал в аварию и перевернулся в горной провинции Лампанг в Таиланде, пострадали 12 человек. Двое из них получили тяжелые травмы. Водитель объяснил, что потерял управление на скользкой дороге после дождя. Автобус ехал из Чиангмая в Бангкок, в нем находились 38 человек.