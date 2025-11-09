Забитый туристами автобус перевернулся в Таиланде

Автобус с иностранными туристами попал в аварию и перевернулся в горной провинции Лампанг в Таиланде, пострадали 12 человек, сообщает газета Matichon. Двое из них получили тяжелые травмы. Водитель объяснил, что потерял управление на скользкой дороге после дождя.

Автобус ехал из Чиангмая в Бангкок, там находились 38 человек. Он врезался в дорожное ограждение, после чего перевернулся. На месте происшествия на дорогу вытекло топливное масло, поэтому сотрудники полиции приняли меры, чтобы предотвратить пожар.

Автомобиль спасательной службы Саванг-Лампанга, перевозивший трех пострадавших в больницу, столкнулся с пикапом, выехавшим на встречную полосу на высокой скорости. При столкновении травмы получили еще три человека. На место сразу прибыли дополнительные спасатели, которые оказали помощь и доставили всех пострадавших в больницу.

В посольстве России в Таиланде сообщили ТАСС, что дипломаты проверяют, были ли среди пассажиров россияне. Полиция выясняет причины аварии.

