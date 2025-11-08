Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 12:26

Смертельно опасный хищник проник в отель с россиянами на популярном курорте

Королевская кобра проникла в отель с россиянами в Таиланде

Фото: Clément Carbillet/imagebroker.com/search//Global Look Press

Королевская кобра проникла на территорию отеля в Таиланде, где проживают российские туристы, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на отдыхающих. Инцидент произошел в четырехзвездочном отеле Nai Yang Beach Resort на Пхукете. Одна из самых крупных ядовитых змей была замечена около холла с лифтами.

Гости немедленно уведомили администрацию, сотрудники которой обработали пресмыкающееся специальным желтым порошком. На время проведения мероприятий всех туристов попросили дистанцироваться от места появления кобры. После случившегося отдыхающие боятся передвигаться по газонам и рекомендуют не селиться на первых этажах во избежание проникновения змей в номера.

Ранее крупные змеи заполонили территории отелей и пляжные зоны на популярном курорте Шри-Ланки. Российские туристы сообщили, что пресмыкающиеся длиной до двух метров свободно перемещаются по курортным территориям, приползая из близлежащих джунглей. Отдыхающие отмечают, что вынуждены буквально «сражаться» за лежаки с неожиданными соседями, которые активно осваивают курортную инфраструктуру.

До этого житель Сингапура Маркус Ли спас бездомную кошку от питона, который ее поймал. Мужчина услышал странные звуки во время вечерней прогулки и обнаружил в кустах змею, душившую животное. Ли начал трясти питона, чтобы заставить его отпустить кошку. Затем ему пришлось наступить на обоих животных, чтобы разъединить их. После нескольких встряхиваний змея отпустила свою добычу. Спасенная кошка сразу скрылась в темноте.

змеи
Таиланд
Пхукет
туристы
