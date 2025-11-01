Мужчина спас бездомную кошку от питона и извинился перед змеей

Житель Сингапура Маркус Ли спас бездомную кошку от питона, который ее поймал, пишет Mothership. По словам мужчины, он шел по улице вечером, когда услышал странные звуки. Оказалось, что в ближайших кустах питон душил кошку.
Через секунду я увидел змеиный хвост. Я действовал инстинктивно, схватился за хвост и поднял змею и ее добычу, — поделился спаситель кошки.
Мужчина начал трясти питона, чтобы тот отпустил животное. После этого Ли наступил на обоих, поскольку нужно было их расцепить. В результате мужчина еще несколько раз встряхнул питона, после чего тот отпустил кошку. Животное сразу скрылось в темноте, а Ли не знает, насколько оно пострадало. В посте в соцсетях мужчина извинился перед змеей, которую лишил ужина.
Ранее в Таиланде трехметровый питон проглотил кошку целиком и умер из-за добычи. Змею обнаружили жители Паттайи, когда та лежала у дороги в кустах. Питон почти не двигался, а его брюхо раздулось из-за съеденной кошки.
В США домашний питон выполз из клетки, пробрался в кроватку к двухлетней девочке и задушил ребенка во сне. Трагедия 2009 года обрела известность лишь недавно. Оказалось, что родители девочки недокармливали змею.