01 ноября 2025 в 16:23

Мужчина спас бездомную кошку от питона и извинился перед змеей

В Сингапуре мужчина спас бездомную кошку от питона на улице

Питон Питон Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Житель Сингапура Маркус Ли спас бездомную кошку от питона, который ее поймал, пишет Mothership. По словам мужчины, он шел по улице вечером, когда услышал странные звуки. Оказалось, что в ближайших кустах питон душил кошку.

Через секунду я увидел змеиный хвост. Я действовал инстинктивно, схватился за хвост и поднял змею и ее добычу, — поделился спаситель кошки.

Мужчина начал трясти питона, чтобы тот отпустил животное. После этого Ли наступил на обоих, поскольку нужно было их расцепить. В результате мужчина еще несколько раз встряхнул питона, после чего тот отпустил кошку. Животное сразу скрылось в темноте, а Ли не знает, насколько оно пострадало. В посте в соцсетях мужчина извинился перед змеей, которую лишил ужина.

Ранее в Таиланде трехметровый питон проглотил кошку целиком и умер из-за добычи. Змею обнаружили жители Паттайи, когда та лежала у дороги в кустах. Питон почти не двигался, а его брюхо раздулось из-за съеденной кошки.

В США домашний питон выполз из клетки, пробрался в кроватку к двухлетней девочке и задушил ребенка во сне. Трагедия 2009 года обрела известность лишь недавно. Оказалось, что родители девочки недокармливали змею.

Сингапур
мужчины
змеи
кошки
