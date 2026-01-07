Мужчины в России смогут получить дополнительный отпуск при одном условии

В России готовится законопроект, предоставляющий отцам право на оплачиваемый отпуск для помощи матери после рождения ребенка, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в интервью ТАСС. По ее словам, несмотря на возможность присутствовать на родах, у мужчин сейчас нет такой поддержки в первые дни после возвращения супруги из роддома.

У нас сейчас есть возможность для пап присутствовать на родах, даже перерезать пуповину. А вот после родов, к сожалению, у папы нет возможности уйти в дополнительный оплачиваемый отпуск, чтобы помочь маме в первые дни после роддома. Работаем над текстом проекта федерального закона, чтобы такое право у них было, — сказала депутат.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что с 1 января в России вступили в силу новые законы об усилении поддержки семей с детьми. По ее словам, эти нормы, включая налоговые льготы и специальные меры для женщин со званием «Мать-героиня», направлены на снижение финансового бремени для родителей и признание их вклада в воспитание подрастающего поколения.

Кроме того, с 1 января 2026 года необходимый годовой доход на каждого взрослого для оформления единого детского пособия увеличен до восьми МРОТ, или примерно 216,7 тыс. рублей. Ранее данный минимальный порог составлял только четыре минимальных размера оплаты труда.