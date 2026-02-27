«У меня нет времени»: Зеленский сделал неожиданное признание Зеленский заявил, что ему не хватает времени на общение со своими детьми

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что считает себя не самым лучшим отцом. В беседе со Sky News он объяснил это нехваткой времени на общение с детьми в период кризиса.

Во время конфликта я был не самым лучшим отцом, поскольку у меня нет времени на своих детей, — сказал Зеленский.

Политик добавил, что исполнение президентских обязанностей негативно отражается на его семейной жизни.

Ранее лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский может потерять поддержку американского коллеги Дональда Трампа после публикации открытого письма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его мнению, глава правительства устроил Зеленскому настоящую взбучку из-за запрета на транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном в Абу-Даби. По его словам, глава государства понимает, что ничем хорошим это для него не закончится. Эксперт считает, что за столом переговоров только два равноправных партнера, Украине лишь скажут о достигнутых договоренностях.