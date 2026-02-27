Назван самый популярный французский писатель в России

Писатель Александр Дюма стал самым читаемым французским классиком у россиян, а его роман «Граф Монте-Кристо» — самой популярной книгой, сообщили РИА Новости в пресс-службе одного из книжных сервисов. Автор набрал показатель 53,4%, а роман — 49,3%.

Следом за Дюма расположились Виктор Гюго (18,5%), Эмиль Золя (8,1%), Жюль Верн (6,9%) и Оноре де Бальзак (6,2%). В топ романов вошли «Три мушкетера» Дюма, а также «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери» и «Человек, который смеется» Гюго.

Основная аудитория французской классики — женщины 35–44 лет (16,5%) и мужчины 45–54 лет (15,7%). Чаще всего такие книги читают днем, так как пик активности приходится на время с 12:00 до 16:00.

Ранее в в пресс-службе издательства АСТ сообщили, что роман Стивена Кинга «Оно» отредактируют и вернут в продажу. По их словам, часть текста романа не соответствует законам России. Решение по данному вопросу возможно принять лишь после обсуждения с владельцем авторских прав, с которым уже ведутся переговоры. Их итоги будут опубликованы позже.