Кардиолог перечислила женские привычки, разрушающие здоровье сердца

Жесткие и неправильные диеты, недосып из-за синдрома отложенной жизни и частое ношение высоких каблуков ухудшают работу сердца у женщин, заявила «Газете.Ru» кардиолог Эльвира Хачирова. Злоупотребление обезболивающими также вредит здоровью этого органа, отметила врач.

Первая вредная женская привычка — это диеты. Быть красивой — значит быть худой, думают многие и садятся на жесткие и неправильные диеты. Но отказ от углеводов приводит к дефициту гликогена в организме. Сердечная мышца питается глюкозой. Когда ее нет, начинается распад белка, в том числе мышечной ткани сердца. Это может привести к дистрофии миокарда и аритмии, — предупредила Хачирова.

Хронический недосып, в свою очередь, увеличивает риск инфаркта на 30%. Ежедневная ходьба на высоких каблуках провоцирует развитие венозного застоя, а это повышает нагрузку на сердце. Наконец, чрезмерный прием обезболивающих грозит задержкой жидкости в организме и повышением давления, заключила врач.

Ранее кардиолог Валентина Байдина заявила, что при резком скачке артериального давления нужно выпить воды. Специалист подчеркнула, что также следует проветрить помещение, расстегнуть одежду и принять удобное положение — присесть или прилечь.