Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 12:01

Кардиолог перечислила женские привычки, разрушающие здоровье сердца

Кардиолог Хачирова: жесткие и неправильные диеты ухудшают работу сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жесткие и неправильные диеты, недосып из-за синдрома отложенной жизни и частое ношение высоких каблуков ухудшают работу сердца у женщин, заявила «Газете.Ru» кардиолог Эльвира Хачирова. Злоупотребление обезболивающими также вредит здоровью этого органа, отметила врач.

Первая вредная женская привычка — это диеты. Быть красивой — значит быть худой, думают многие и садятся на жесткие и неправильные диеты. Но отказ от углеводов приводит к дефициту гликогена в организме. Сердечная мышца питается глюкозой. Когда ее нет, начинается распад белка, в том числе мышечной ткани сердца. Это может привести к дистрофии миокарда и аритмии, — предупредила Хачирова.

Хронический недосып, в свою очередь, увеличивает риск инфаркта на 30%. Ежедневная ходьба на высоких каблуках провоцирует развитие венозного застоя, а это повышает нагрузку на сердце. Наконец, чрезмерный прием обезболивающих грозит задержкой жидкости в организме и повышением давления, заключила врач.

Ранее кардиолог Валентина Байдина заявила, что при резком скачке артериального давления нужно выпить воды. Специалист подчеркнула, что также следует проветрить помещение, расстегнуть одежду и принять удобное положение — присесть или прилечь.

женщины
здоровье
кардиологи
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на вопрос о дате новых переговоров по Украине
Песков объяснил, как Путин получает данные о зарубежных контактах
Шантаж за оральные ласки: петербуржца изнасиловали на камеру
В Кремле заявили о подготовке встречи Путина с премьером Пакистана
В российском регионе впервые объявили ракетную опасность
Сотрудница полиции в Чите спасла пенсионерку от мошенников
Кудрявцева высмеяла Хиллари Клинтон за слова о муже и Эпштейне
Песков назвал страны ЕС, выступившие против изъятия активов РФ
В России пожаловались на сбои в работе сайта Роскомнадзора
В Кремле выразили надежду на деэскалацию между Афганистаном и Пакистаном
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
«Существенных изменений нет»: Песков о позиции Киева по переговорам
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.