Кардиолог раскрыл, как проявляется ложная гипертония

Высокие показатели артериального давления на приеме у врача не всегда означают гипертонию, заявил кардиолог Тамаз Гаглошвили. По словам специалиста, которые передает Lenta.ru, существует синдром «белого халата» — состояние, при котором у человека возникает психологическое напряжение из-за присутствия медиков и нахождения в больнице. В такой ситуации давление в кабинете врача стабильно повышено, но в привычной обстановке приходит в норму. Это проявление ложной, а не истинной гипертонии, подчеркнул кардиолог.

Однако существует и противоположная, гораздо более опасная ситуация, добавил Гаглошвили. Некоторые пациенты, наоборот, успокаиваются в кабинете врача, и их давление приходит в норму, тогда как в повседневной жизни оно держится на высоких цифрах.

