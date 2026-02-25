Зимняя Олимпиада — 2026
Кардиолог раскрыл, как проявляется ложная гипертония

Кардиолог Гаглошвили: в кабинете врача может появиться ложная гипертония

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Высокие показатели артериального давления на приеме у врача не всегда означают гипертонию, заявил кардиолог Тамаз Гаглошвили. По словам специалиста, которые передает Lenta.ru, существует синдром «белого халата» — состояние, при котором у человека возникает психологическое напряжение из-за присутствия медиков и нахождения в больнице. В такой ситуации давление в кабинете врача стабильно повышено, но в привычной обстановке приходит в норму. Это проявление ложной, а не истинной гипертонии, подчеркнул кардиолог.

Однако существует и противоположная, гораздо более опасная ситуация, добавил Гаглошвили. Некоторые пациенты, наоборот, успокаиваются в кабинете врача, и их давление приходит в норму, тогда как в повседневной жизни оно держится на высоких цифрах.

Ранее россиянам рассказали, как бороться с весенним авитаминозом. Восполнить дефицит витамина D поможет печень трески и минтая. Недостаток витамина С можно закрыть с помощью болгарского перца, квашеной капусты и отвара шиповника. Витамин В можно получить из мяса и цельнозерновых круп.

