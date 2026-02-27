Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 13:08

Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ

Песков заявил о продолжении попыток Европы легитимизировать изъятие активов РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Страны Европы продолжат предпринимать попытки легитимизировать изъятие замороженных российских активов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие настроения превалируют среди европейских государств.

Учитывая превалирующие настроения среди европейских стран, очевидно, их попытки дальше пытаться это «воровство» [замороженных активов РФ] протолкнуть и легитимизировать будут продолжаться, — указал Песков.

Ранее Песков заявил, что некоторые европейские страны, в том числе Бельгия как страна-депозитарий, понимают, насколько негативные последствия повлечет за собой экспроприация замороженных российских активов. По его словам, именно эти государства выступают против реализации таких планов.

До этого немецкий политолог Александр Рар в интервью сообщил, что Евросоюз пока не отказался от идеи передать замороженные российские активы Украине. Однако, по его информации, внутри объединения сохраняются разногласия по этому вопросу.

