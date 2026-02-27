Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 13:13

Песков назвал страны ЕС, выступившие против изъятия активов РФ

Песков заявил о странах ЕС, понимающих негативные последствия изъятия активов РФ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ряд европейских стран, включая Бельгию как страну-депозитарий, осознают неизбежные негативные последствия решения об экспроприации замороженных российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, именно эти государства стали препятствием для реализации подобных планов.

Страны-депозитарии, Бельгия, она категорически против этого. Есть также ряд других стран, которые отдают себе отчет в тех неминуемых негативных последствиях такого решения об экспроприации наших активов. И именно они стали тем препятствием, которое пока удалось преодолеть, — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что европейские страны намерены и дальше искать способы узаконить конфискацию замороженных активов России. По его словам, подобные намерения доминируют в политике европейских государств.

До этого немецкий политолог Александр Рар отметил в интервью, что Евросоюз пока не отказался от плана передать замороженные российские активы Украине. Однако в рамках объединения продолжаются споры по этому поводу.

