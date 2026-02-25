Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 17:13

В ФРГ ответили, отказался ли ЕС от цели передать российские активы Украине

Политолог Рар: ЕС не отказался от цели передать замороженные активы РФ Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз на данный момент не отказался от намерения передать российские замороженные активы Украине, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Однако, по его словам, в объединении по-прежнему есть разногласия в рамках этого вопроса.

Эта тема для ЕС не закрыта, но там понимают, что передача Украине замороженных российских активов нелегальна, поэтому внутри объединения нет единого мнения на этот счет. В частности, Бельгия противится этому шагу. Но нельзя исключать, что в дальнейшем ЕС вновь попытается провернуть эту «миссию», — высказался Рар.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что вопрос изъятия замороженных российских активов для Украины закрыт. По его словам, Европа предпочла предоставить Киеву кредиты.

До этого сообщалось, что страны Евросоюза ищут способы обойти Венгрию и предоставить Украине кредит в размере €90 млрд (8,1 трлн рублей). По информации зарубежных аналитиков, без внешней поддержки Киев может столкнуться с финансовыми трудностями уже в марте этого года.

активы
Россия
Украина
Евросоюз
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпред России раскрыл, как Киев может спровоцировать ядерную катастрофу
Влажный ветер и холод до -1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев
Пьяный футболист ЦСКА ворвался в музыкальную школу и угрожал охраннице
Путин нашел способ насытить сферу биоэкономики новыми кадрами
Экс-нардеп ответил, на какие подлости может пойти Украина против Венгрии
Российский блогер рассказал о «моющих сортиры» в США россиянах
Юрист раскрыл, что грозит украинским судьям за отказ пожимать руку Чишкале
Военкомы избили демобилизованного ветерана ВСУ
Мониторинг численности норок и выдр завершился в Красноярском крае
В Госдуме рассказали о Национальной модели целевых условий ведения бизнеса
Apple пожадничала с зарядкой и поплатилась
От завтрака до ужина: как построить меню дня вокруг круп
В Госдуме вступились за детскую песню «Сигма бой»
«Крайне опасные»: Россия подняла на уши ООН из-за ядерного оружия у Киева
Таможенники перехватили посылку из Таиланда с тремя килограммами гашиша
Эпидемиолог напомнила, как эффективно защититься от гриппа
Путин поставил кабмину важную задачу по российским биотехнологиям
«Глупейшие комментарии»: в СФ дали Бербок совет после ошибки про Гренландию
В ГД призвали снизить объем бюрократической работы для психологов в школах
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.