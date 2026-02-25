В ФРГ ответили, отказался ли ЕС от цели передать российские активы Украине Политолог Рар: ЕС не отказался от цели передать замороженные активы РФ Украине

Евросоюз на данный момент не отказался от намерения передать российские замороженные активы Украине, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Однако, по его словам, в объединении по-прежнему есть разногласия в рамках этого вопроса.

Эта тема для ЕС не закрыта, но там понимают, что передача Украине замороженных российских активов нелегальна, поэтому внутри объединения нет единого мнения на этот счет. В частности, Бельгия противится этому шагу. Но нельзя исключать, что в дальнейшем ЕС вновь попытается провернуть эту «миссию», — высказался Рар.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что вопрос изъятия замороженных российских активов для Украины закрыт. По его словам, Европа предпочла предоставить Киеву кредиты.

До этого сообщалось, что страны Евросоюза ищут способы обойти Венгрию и предоставить Украине кредит в размере €90 млрд (8,1 трлн рублей). По информации зарубежных аналитиков, без внешней поддержки Киев может столкнуться с финансовыми трудностями уже в марте этого года.