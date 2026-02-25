Зимняя Олимпиада — 2026
Садовод назвал главную проблему выращивания рассады дома

Садовод Туманов: микроклимат в квартире не всегда подходит для рассады

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Микроклимат в квартире не всегда подходит для выращивания рассады, рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. В разговоре с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что благоприятным местом для растений все еще остается оранжерея, где можно регулировать температуру.

Главная проблема заключается в микроклимате современных квартир и даже частных домов. Благоприятное место для выращивания рассады — оранжерея, где регулируется температура, — пояснил садовод.

Туманов предупредил, что низкая влажность тем временем является прекрасным условием для размножения вредителей. По словам эксперта, чтобы избежать проблем, лучше использовать для рассады общие зоны многоквартирных домов — в подъездах больше света, ниже температура и выше влажность.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов ранее рассказал, что в конце февраля рекомендуется сеять семена перца на рассаду. В начале марта, по его словам, следует начать высадку томатов и баклажанов.

