Садовод назвал главную проблему выращивания рассады дома Садовод Туманов: микроклимат в квартире не всегда подходит для рассады

Микроклимат в квартире не всегда подходит для выращивания рассады, рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. В разговоре с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что благоприятным местом для растений все еще остается оранжерея, где можно регулировать температуру.

Туманов предупредил, что низкая влажность тем временем является прекрасным условием для размножения вредителей. По словам эксперта, чтобы избежать проблем, лучше использовать для рассады общие зоны многоквартирных домов — в подъездах больше света, ниже температура и выше влажность.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов ранее рассказал, что в конце февраля рекомендуется сеять семена перца на рассаду. В начале марта, по его словам, следует начать высадку томатов и баклажанов.