Кидаю семена в снег, и они просыпаются сами — алые шапки горят ярче золота, с июня до заморозков

Кидаю семена в снег, и они просыпаются сами — алые шапки лихниса «Скарлет Зорька» горят ярче золота с июня до самых заморозков. Этот многолетник — настоящий огненный фейерверк в вашем саду без хлопот. Представьте: ярко-алые соцветия, похожие на пылающие факелы, которые не гаснут с июня до сентября, притягивая восхищённые взгляды и стайки бабочек.

Лихнис абсолютно неприхотлив: растёт на любых почвах, не требует подкормок и зимует без укрытия. Посеянные под зиму семена проходят естественную стратификацию и весной дают крепкие, здоровые всходы. С каждым годом куртины становятся всё пышнее, а цветение — обильнее.

Высокие цветоносы идеально смотрятся в миксбордерах, а срезанные соцветия долго стоят в букетах. Подарите своему саду этот живой огонь, и он будет пылать яркими красками всё лето, не требуя от вас практически ничего, кроме солнечного местечка.

