Позиция президента Украины Владимира Зеленского не имеет ничего общего с мнением граждан страны, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. Так он прокомментировал слова нардепа Юрия Камельчука о возможных массовых протестах украинцев при «несправедливых» условиях урегулирования конфликта. По словам Маркова, Киев действует по указке Запада, затягивая боевые действия.

Прикрываться мнением народа — это обычная практика. Ничего общего с позицией Зеленского мнение народа не имеет. Если бы оно играло какую-то роль на Украине, этого конфликта никогда бы не было. Люди давно устали от боевых действий и репрессий. Общество хочет мира, покоя, тишины. Захватив и узурпировав власть, по сути, превратив страну в концлагерь, Киев прикрывается взглядами граждан, хотя ничего общего с реалиями это не имеет. Они не интересы народа преследуют, а выполняют задачи, поставленные западными кураторами. Украинцы в данном случае — в роли жертвы, которую бросили ради геополитических интересов Запада, — высказался Марков.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что государственный переворот на Украине, направленный на свержение Зеленского, сейчас невозможен. По его словам, нынешний режим стал военной диктатурой, и признаков потенциального мятежа против украинского президента со стороны его покровителей не наблюдается.