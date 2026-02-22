«Военная диктатура»: посол о возможности Майдана при режиме Зеленского Мирошник заявил, что Майдан при режиме Зеленского невозможен

Государственный переворот на Украине с целью свержения украинского правительства во главе с президентом страны Владимиром Зеленским сейчас невозможен, так как нынешний режим превратился в военную диктатуру, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. ​По его словам, которые приводит РИА Новости, признаков возможного выпада против Зеленского со стороны «хозяев» также не наблюдается.

Майдан против Зеленского невозможен. Майданы, массовые протесты происходят только на фоне демократического правления. На фоне военной диктатуры такого рода протесты моментально ликвидируются, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Запад послал четкий сигнал Зеленскому перед переговорами с Россией — в стране началась новая волна арестов из-за коррупционного дела. По словам немецких аналитиков, положение главы государства становится еще более шатким. Особое внимание в материале уделялось аресту экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Также экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров отметил, что замешанного в коррупционных скандалах Зеленского могут убрать, инсценировав несчастный случай. По его словам, вряд ли главу государства будут арестовывать.