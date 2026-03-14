14 марта 2026 в 12:47

Мужчина сорвался на машине в глубокий каньон и чудом выжил

В Техасе мужчина выжил после того, как сорвался на машине в глубокий каньон

Каньон Пало-Дуро
Житель американского штата Техас выжил после падения в каньон Пало-Дуро на автомобиле, передает FOX4. По информации издания, из-за лопнувшей шины машина съехала с дороги и скатилась примерно на 60 метров вниз по склону, перевернувшись вверх дном.

Мужчина самостоятельно выбрался из-под обломков и остался в каньоне до рассвета. Утром один из посетителей парка Palo Duro Canyon заметил пострадавшего и вызвал экстренные службы. Медики зафиксировали у американца сотрясение мозга и переломы ребер, его госпитализировали. Разбитый автомобиль извлекли из каньона с помощью тросов.

Ранее сообщалось, что мать с ребенком чудом выжили после падения в лифте в московском жилом комплексе «Новое Внуково». Женщина поднималась домой после прогулки, когда кабина резко дернулась, пролетела два этажа, а затем медленно поползла вниз.

До этого стало известно, что немецкий сноубордист Леонард Швейцер попал под лавину во время соревнований в Серр-Шевалье во Французских Альпах. 20-летний спортсмен угодил под снежный поток, спускаясь по склонам трассы. Благодаря сработавшему лавинному рюкзаку юноша остался на поверхности.

