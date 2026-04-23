Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности, сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр. По информации синоптиков, в ночь на 24 апреля жителей столицы ожидает гололед и, возможно, мокрый снег.

В период с 21:00 и до 09:00 мск пятницы, 24 апреля, объявлен желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, — отметил собеседник агентства.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» заявил, что новая волна похолодания ожидается в Москве перед майскими праздниками. Он рассказал, что причиной ухудшения погодных условий станет противостояние двух барических систем. Также воздух станет холоднее в Рязанской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Костромской областях.

Гидрометцентр России опубликовал прогноз на лето 2026 года, согласно которому в большинстве регионов страны ожидается аномально жаркая погода. По данным ведомства, в июне превышение средних месячных температур прогнозируется на территориях Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на северо-западе Красноярского края.