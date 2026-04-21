3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

3 запеканки на завтрак, обед и ужин
Запеканка — это блюдо, которое любят все. Дети просят сладкую, мужчины — с мясом, а овощные варианты хороши для легкого ужина. Но часто рецепты требуют много возни: манка дает крупинки, духовка греется полчаса, а результат не радует. Зато эти три запеканки точно получатся — мы проверили! Готовятся быстро, получаются сочными, а творожная версия даже напоминает чизкейк.

Запеканка № 1: творожная с изюмом без манки — как чизкейк

  • Ингредиенты: творог (5–9%) — 600 г, яйца — 3 шт., сахар — 100 г, ванильный сахар — 1 пакетик, крахмал (кукурузный или картофельный) — 2 ст. л., изюм — 100 г, соль — щепотка, масло и манка для формы.

Разогрейте духовку до 180 градусов. В миске смешайте 600 г творога (лучше 5–9%), три яйца, 100 г сахара, пакетик ванильного сахара и щепотку соли. Взбейте блендером до однородной кремовой массы — никаких комочков. Добавьте 2 столовые ложки крахмала (кукурузного или картофельного) и 100 г изюма, предварительно замоченного в кипятке на 10 минут. Перемешайте ложкой. Форму смажьте маслом, присыпьте манкой или панировкой. Выложите массу, разровняйте. Выпекайте 40–45 минут до золотистой корочки. Остудите в форме, затем переложите.

Внутри запеканка получается влажной и нежной, как настоящий чизкейк.

Запеканка № 2: картофельная с фаршем на сковороде — сочнее, чем в духовке

  • Ингредиенты: картофель — 5 крупных штук, яйца — 2 шт., мука — 2 ст. л., фарш (свинина + говядина) — 400 г, лук — 1 шт., соль, перец, масло для жарки.

Очистите 5 крупных картофелин, натрите на крупной терке. Отожмите лишний сок. Добавьте два яйца, соль, перец и 2 столовые ложки муки. Перемешайте. Отдельно обжарьте луковицу до золотистости, добавьте 400 г мясного фарша, жарьте до готовности, посолите, поперчите. Разогрейте глубокую сковороду с маслом. Выложите половину картофельной массы, разровняйте. Сверху — весь фарш с луком. Накройте оставшимся картофелем. Жарьте под крышкой на среднем огне 15 минут. Затем аккуратно переверните запеканку с помощью тарелки и жарьте вторую сторону еще 10 минут без крышки. Подавайте со сметаной.

Запеканка № 3: капустная с фаршем за 20 минут — сытнее пирожков

  • Ингредиенты: капуста белокочанная — 500 г, фарш — 400 г, лук — 1 шт., яйца — 3 шт., молоко — 100 мл, сыр твердый — 100 г, соль, перец, масло для формы.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Нашинкуйте 500 г белокочанной капусты тонкой соломкой. Обжарьте луковицу до золотистости, добавьте 400 г фарша, жарьте 5 минут. Добавьте капусту, тушите все вместе 5 минут, помешивая. Посолите, поперчите. В отдельной миске взбейте три яйца с 100 мл молока, щепоткой соли и перца. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите капусту с фаршем, разровняйте. Залейте яично-молочной смесью. Сверху присыпьте 100 г тертого сыра. Запекайте 15–20 минут до румяной корочки. Подавайте горячей с зеленью.

Что добавить для разнообразия

  • В творожную: вместо изюма — курагу, чернослив, шоколадные капли, свежие ягоды, цукаты.

  • В картофельную: грибы вместо фарша, добавить сыр в картофельную массу, посыпать зеленью перед подачей.

  • В капустную: добавить морковь, болгарский перец, грибы, использовать индейку вместо свинины.

Совет: творожную запеканку режьте только после полного остывания — в горячем виде она крошится. Картофельную удобно переворачивать с помощью плоской тарелки или крышки от сковороды.

Анастасия Фомина
