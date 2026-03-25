4 лучших варианта запеканки на любой вкус: просто, сытно и очень аппетитно

Запеканка — это универсальное решение, которое выручает и в будни, и в праздники, настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки. Она хороша тем, что одинаково уместна и на завтрак, и на сытный ужин, а готовится зачастую проще, чем отдельное блюдо с гарниром. В этой подборке мы собрали для вас четыре совершенно разных рецепта: от нежной, как облако, творожной запеканки без манки до ароматного французского гратена в сливках. Выбирайте ту, которая придется по душе именно сегодня!

Воздушная творожная запеканка без манки и муки

Эта запеканка по текстуре напоминает нежное суфле или чизкейк. Она готовится без лишних добавок, сохраняя чистый вкус творога.

Первым делом протрите через сито 600 г творога (от 9% жирности) до пастообразного состояния. Разделите 3 яйца на белки и желтки. Желтки разотрите с 100 г сахара и ванилином добела, затем соедините с творогом. Добавьте в массу 2 ст. л. крахмала и горсть предварительно распаренного изюма.

Отдельно взбейте белки со щепоткой соли до крепких пиков. Аккуратно вводите белковую пену в творожную смесь, перемешивая лопаткой снизу вверх, чтобы сохранить объем. Выложите массу в форму, смазанную маслом, и выпекайте при 170 °C около 40–45 минут. После выключения духовки дайте десерту постоять внутри еще полчаса с приоткрытой дверцей — так запеканка не осядет.

Сытный ужин: картофельная запеканка с мясным фаршем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Классическое сочетание мягкого пюре и сочного мяса всегда пользуется успехом. Это полноценное блюдо, которое не требует дополнительного гарнира.

Отварите 1 кг очищенного картофеля в подсоленной воде, разомните его в пюре, добавив 50 г сливочного масла и стакан теплого молока. Пока картошка варится, обжарьте на сковороде мелко нарезанную луковицу и 500 г мясного фарша до румяности. В конце добавьте 2 ст. л. томатной пасты, соль, специи, влейте полстакана воды и потушите под крышкой 5 минут.

Смажьте форму маслом и выложите половину пюре ровным слоем. Сверху распределите весь мясной соус, а затем накройте оставшимся картофелем. Нанесите вилкой узор на поверхности и смажьте взбитым яйцом или сметаной для корочки. Запекайте при 200 °C в течение 25 минут до золотистого цвета.

Легкая запеканка из цветной капусты в нежном соусе

Цветная капуста, запеченная в яично-сметанной заливке, получается очень сочной. Это отличный вариант для тех, кто предпочитает легкие овощные блюда.

Разберите кочан цветной капусты на небольшие соцветия и отварите в кипящей воде ровно 5 минут — капуста должна остаться чуть упругой. Откиньте овощи на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Для соуса взбейте венчиком 3 яйца, 200 г сметаны, 1 ч. л. соли, черный перец и щепотку мускатного ореха.

Выложите капусту в смазанную маслом форму и залейте яичной смесью. Сверху посыпьте 50 г тертого сыра. Отправляйте в разогретую до 200 °C духовку на 20–25 минут. Запеканка готова, когда соус схватится, а края аппетитно подрумянятся. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.

Французский картофельный гратен в сливках

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В отличие от обычных запеканок, гратен готовится из сырого картофеля, нарезанного тончайшими слайсами, которые пропитываются густым сливочным соусом.

Очистите 1 кг картофеля и нарежьте его очень тонкими кружочками (2–3 мм). Картофель не промывайте — крахмал поможет соусу стать гуще. Для заливки смешайте 400 мл сливок (от 20% жирности) с двумя измельченными зубчиками чеснока, солью и мускатным орехом.

Уложите картофельные ломтики в форму внахлест, слоями, слегка присыпая каждый второй слой тертым сыром. Залейте все сливочной смесью и запекайте при 180 °C около 45–60 минут. Если верх начнет темнеть слишком рано, прикройте форму фольгой. В конце снимите ее, чтобы образовалась характерная золотистая корочка.

4 лучших рецепта с капустой на каждый день смотрите на нашем сайте.