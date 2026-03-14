Ужин без лишних хлопот: нежная и быстрая картофельная запеканка с фаршем

Когда хочется чего-то сытного, горячего и простого, запеканка становится идеальным решением. Сверху — нежное картофельное пюре, снизу — сочная мясная прослойка с луком. Готовится просто, а результат неизменно радует.

Начните с картофеля. Очистите 1 кг клубней, отварите до мягкости в подсоленной воде. Слейте отвар, добавьте 50 г сливочного масла и стакан теплого молока. Хорошенько разомните картофель. Отставьте в сторону.

Пока картошка варится, займитесь мясом. Одну крупную луковицу мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до прозрачности. Добавьте 500 г мясного фарша (говяжего, свиного или смешанного). Жарьте, постоянно разбивая лопаткой комочки, пока фарш не подрумянится. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи и пару столовых ложек томатной пасты для насыщенного цвета и вкуса. Влейте полстакана воды, перемешайте и тушите под крышкой 5 минут.

Теперь собирайте запеканку. Форму для запекания смажьте сливочным или растительным маслом. Выложите половину картофельного пюре, разровняйте ложкой. Сверху равномерно распределите весь мясной фарш. Накройте оставшимся пюре, аккуратно разглаживая поверхность. Вилкой нанесите волнистый узор — он сделает корочку более рельефной и аппетитной. Смажьте взбитым яйцом или сметаной для румяной корочки. Запекайте при 200 градусах 25 минут до золотистого цвета.

Совет: чтобы корочка получилась особенно аппетитной, посыпьте запеканку перед выпеканием тертым сыром — 100 г будет достаточно.

Ленивая лазанья из лаваша с фаршем — еще один способ быстро накормить семью сытным ужином.