Хватит мучить минтай: это самая вкусная запеканка — бюджетная рыбка, яйца и овощи

Хватит мучить минтай странными сочетаниями — ананасы, сладкие соусы и «экзотика» только перебивают вкус и делают рыбу сухой. Эта рыба сама по себе нежная, ей не нужны сложные рецепты — достаточно простых продуктов, которые дают сочность и мягкость.

Именно так она получается действительно вкусной, а не перегруженной.

В этом варианте все работает на результат: яйца и сметана делают текстуру нежной, овощи добавляют сочности, картофель дает плотность, а сыр собирает все в одно блюдо с румяной корочкой.

Ингредиенты: филе минтая — 1 кг (нарезать кубиками), морковь — 150 г (натереть), лук — 150 г, яйца — 5 шт., сметана — 3 ст. л., картофель отварной — 500 г (натереть), помидоры — 3 шт., моцарелла — по вкусу, соль, черный перец — по вкусу, лимонный перец — по желанию.

Лук и морковь обжариваю до мягкости, затем соединяю с кусочками минтая. Добавляю яйца, сметану, соль и специи, перемешиваю — получается сочная основа. Выкладываю в форму и разравниваю.

Сверху распределяю натертый картофель, посыпаю сыром, выкладываю кольца помидоров и снова немного сыра.

Запекаю при 180 °C около 25–30 минут до румяной корочки.

