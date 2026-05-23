23 мая 2026 в 17:07

Беру лаваш, фарш, молодую капусту и кручу «Улитку»: пирог с заливкой — вкус просто обалденный

Фото: D-NEWS.ru
Этот пирог хорош именно своей простотой. Ничего не нужно долго жарить и стоять у плиты: смешал начинку, завернул в лаваш, уложил спиралью — и дальше духовка все делает сама.

Молодая капуста внутри получается очень нежной и сочной, куриный фарш пропитывается специями и соком, а лаваш после заливки становится мягким, почти как тонкое тесто.

Особенно вкусно есть такой пирог еще теплым, когда сыр только расплавился, а края слегка похрустывают.

Ингредиенты: лаваш — 2 штуки, куриный фарш — 400 г, молодая капуста — 300 г, лук — 1 штука, чеснок — 2 зубчика, сыр — 250–300 г, яйца — 3 штуки, натуральный йогурт — 250 г, куркума — 0,5 ч. ложки, соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление: молодую капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками со щепоткой соли, чтобы она стала мягче. Добавьте куриный фарш, мелко нарезанный лук, чеснок, куркуму и черный перец. Все хорошо перемешайте — начинка пойдет в пирог сырой, без предварительной обжарки.

Лаваши разложите на столе, распределите часть начинки тонким слоем, сверху посыпьте тертым сыром и слегка полейте йогуртом.

Сверните лаваши в длинные рулеты и выложите в форму по спирали, формируя большую улитку.

Для заливки смешайте яйца, оставшийся йогурт и немного соли. Залейте пирог сверху и отправьте в духовку примерно на 40–45 минут при 180 градусах, пока верх хорошо не подрумянится.

Подавайте горячим — внутри пирог получается очень сочным.

Личный опыт: именно молодая капуста здесь работает лучше всего — она успевает приготовиться вместе с фаршем и дает много сока. А еще важно не делать слишком толстый слой начинки, тогда улитка хорошо пропекается и красиво держит форму после нарезки.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
