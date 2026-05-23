Лаваш, 5 минут — и румяные конвертики с яйцом и зеленью: нежнее и сытнее сырников на завтрак

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит быстрый и сытный завтрак. Никакой возни — просто нарезал лаваш, выложил начинку из яиц и зелени, свернул конвертиком и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие румяные конвертики с золотистой корочкой и нежной сочной начинкой из яиц, зелени и расплавленного сыра. Они намного сытнее и интереснее обычных сырников, а готовятся в разы быстрее. Идеальны к утреннему кофе или чаю.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 3 вареных яйца, пучок зеленого лука, пучок укропа, 100 г твердого сыра, 2 ст. ложки сметаны, соль, перец, растительное масло для жарки.

Яйца нарежьте кубиками, зелень и сыр мелко порубите. Смешайте начинку со сметаной, солью и перцем. Лаваш разрежьте на квадраты 10×10 см. На каждый выложите начинку, сверните конвертиком. Обжаривайте на сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти конвертики из лаваша. Удивило то, что лаваш стал хрустящим, но не пропитался маслом. Начинка осталась сочной, а сыр расплавился и сделал ее тягучей. Даже муж, который не любит завтракать, съел три штуки. Кстати, вместо укропа можно взять петрушку или кинзу — вкус станет интереснее. Рецепт — настоящая находка для быстрых завтраков!