22 мая 2026 в 17:35

Драники «Ужин-минутка» с картофелем, минтаем и сыром: сытно, вкусно и очень быстро

Драники с картофелем, сыром и минтаем — это гениально простой рецепт сытного ужина для тех, кто любит необычные сочетания. Никакой возни — просто натер картофель, добавил рыбу, сыр и яйцо, обжарил до хруста.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, румяные драники с золотистой корочкой и нежной, сочной начинкой из картофеля, расплавленного сыра и ароматного минтая. Рыба придает блюду пикантность, а сыр делает его тягучим и нежным. Идеальны на ужин с овощным салатом или сметаной.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 200 г филе минтая, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 2 ст. ложки муки, соль, перец, растительное масло для жарки.

Картофель натрите на крупной терке, слегка отожмите. Минтай нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке. Смешайте картофель, минтай, сыр, яйцо, муку, соль и перец. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя драники. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки по 3–4 минуты. Подавайте горячими со сметаной.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти драники с минтаем. Удивило то, что рыба не дала лишней влаги, а драники отлично держали форму. Сыр расплавился и сделал начинку нежной, а минтай добавил сочности и аромата. Даже дети, которые не любят рыбу, ели с удовольствием. Кстати, вместо минтая можно взять любую белую рыбу — вкус станет нежнее. Рецепт — настоящая находка для необычного ужина!

