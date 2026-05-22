Кефирное тесто, молодая капуста и чеснок — через 20 минут «капустняники» готовы: летняя замена драников

Это один из тех рецептов, которые неожиданно приживаются дома с первого раза. Молодая капуста делает лепёшки сочными и нежными, чеснок добавляет аромат, а кефирное тесто получается мягким и пышным без всяких дрожжей и долгого ожидания.

«Капустняники» выходят румяными снаружи и очень нежными внутри. По вкусу они чем-то напоминают драники, но получаются легче, воздушнее и не такими тяжёлыми. Молодая капуста во время жарки становится сладковатой и мягкой, а тонкая золотистая корочка приятно хрустит. Особенно вкусно есть их горячими со сметаной.

Ингредиенты: кефир — 250 мл, яйца — 2 штуки, мука — 300 г, молодая капуста — 300 г, чеснок — 2 зубчика, сода — 1 ч. ложка, соль и перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: молодую капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками с солью. Чеснок пропустите через пресс. В глубокой миске смешайте кефир, яйца, соду, соль и немного перца. Постепенно всыпьте муку и замесите густоватое тесто.

Добавьте капусту и чеснок, хорошо перемешайте. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте массу ложкой, слегка разравнивая. Обжаривайте «капустняники» с двух сторон до румяной золотистой корочки.

Полезный совет

Попробуйте добавить копченую паприку и жарить капустные лепешки на топленом масле, получается еще ярче и вкуснее.