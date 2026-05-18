Весенние лепешки с сыром: беру пучок зелени и горсть сыра — через 20 минут на столе гора вкусняшек

Как только появляется свежая зелень, сразу готовлю эти быстрые лепешки. Тесто получается мягким и нежным, внутри — тянущийся сыр и ароматный зеленый лук с укропом. Готовятся они буквально за считаные минуты, а исчезают со стола еще быстрее. Особенно вкусно есть их горячими, прямо со сковороды.

Ингредиенты

Кефир — 250 мл, мука — 300–350 г, яйцо — 1 шт., сыр — 150 г, зеленый лук — 1 пучок, укроп или петрушка — небольшой пучок, сода — 1/2 ч. ложки, соль — 1/2 ч. ложки, растительное масло — для жарки.

Приготовление

В миске смешать кефир, яйцо, соль и соду. Добавить натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Постепенно всыпать муку и замесить мягкое густое тесто.

Разделить тесто на несколько частей и руками или скалкой сформировать небольшие лепешки. Обжаривать их на слегка смазанной сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Готовые лепешки можно сразу смазать сливочным маслом — так они станут еще мягче и ароматнее. Получается настоящая весенняя вкуснятина, которую разбирают со стола моментально.

