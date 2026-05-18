18 мая 2026 в 16:15

Весенние лепешки с сыром: беру пучок зелени и горсть сыра — через 20 минут на столе гора вкусняшек

Как только появляется свежая зелень, сразу готовлю эти быстрые лепешки. Тесто получается мягким и нежным, внутри — тянущийся сыр и ароматный зеленый лук с укропом. Готовятся они буквально за считаные минуты, а исчезают со стола еще быстрее. Особенно вкусно есть их горячими, прямо со сковороды.

Ингредиенты

Кефир — 250 мл, мука — 300–350 г, яйцо — 1 шт., сыр — 150 г, зеленый лук — 1 пучок, укроп или петрушка — небольшой пучок, сода — 1/2 ч. ложки, соль — 1/2 ч. ложки, растительное масло — для жарки.

Приготовление

В миске смешать кефир, яйцо, соль и соду. Добавить натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Постепенно всыпать муку и замесить мягкое густое тесто.

Разделить тесто на несколько частей и руками или скалкой сформировать небольшие лепешки. Обжаривать их на слегка смазанной сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Готовые лепешки можно сразу смазать сливочным маслом — так они станут еще мягче и ароматнее. Получается настоящая весенняя вкуснятина, которую разбирают со стола моментально.

Ранее мы делились рецептом весенне-летнего винегрета. Ну просто умопомрачительно вкусно.

Проверено редакцией
Салат «Курочка под копченой шубкой» подойдет и на праздник, и на вкусный ужин. Простые ингредиенты и изюминка сыра
Смешиваю кефир, муку и сахар — через 10 минут блинчики-сеточка: ажурнее и пышнее, чем на дрожжах
Смешала укроп с чесноком — через 5 минут соус-универсал готов: к овощам, мясу и рыбе. Не песто, вкуснее и проще
Крошу брынзу прямо в тесто — через 15 минут подаю хрустящие лепешки. С грузинскими не сравнить — вкуснее и нежнее
Курица на капустной подушке в рукаве: теперь готовлю так постоянно — ужин получается без мороки и очень вкусный
Ольга Шмырева
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
