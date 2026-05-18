День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 15:20

Курица на капустной подушке в рукаве: теперь готовлю так постоянно — ужин получается без мороки и очень вкусный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рецепт неожиданно стал одним из самых любимых дома. Капуста в рукаве пропитывается соком курицы, становится мягкой, ароматной и невероятно вкусной, а само мясо получается очень нежным и с румяной корочкой.

Самое удобное — все готовится сразу вместе, без лишней посуды и долгой возни у плиты.

Ингредиенты

Куриные бедра или ножки — 1 кг, белокочанная капуста — 700 г, морковь — 1 шт., луковица — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 20 г, лавровый лист — 2 шт., паприка — 1/2 ч. ложки, карри — 1/2 ч. ложки, соль и черный перец — по вкусу, растительное масло — 2–3 ст. ложки.

Приготовление

Курицу посыпать паприкой, карри, солью и черным перцем. Добавить растительное масло и измельченный чеснок, хорошо перемешать и оставить мариноваться хотя бы на 1–2 часа.

Капусту тонко нашинковать, лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Овощи слегка посолить, поперчить, добавить немного масла и хорошо размять руками, чтобы капуста стала мягче и сочнее.

В рукав для запекания выложить овощную подушку, сверху разместить курицу. Добавить кусочки сливочного масла и лавровый лист. Рукав завязать и переложить на противень или в форму.

Запекать при 200 градусах примерно 45–50 минут. Затем аккуратно разрезать рукав и вернуть блюдо в духовку еще на несколько минут, чтобы курица красиво подрумянилась.

Ранее мы делились рецептом весенне-летнего винегрета. Ну просто умопомрачительно вкусно.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо котлет и брызг жира у меня террин. Простой мясной батон в духовке
Общество
Вместо котлет и брызг жира у меня террин. Простой мясной батон в духовке
Салат «Курочка под копченой шубкой» подойдет и на праздник, и на вкусный ужин. Простые ингредиенты и изюминка сыра
Общество
Салат «Курочка под копченой шубкой» подойдет и на праздник, и на вкусный ужин. Простые ингредиенты и изюминка сыра
Заливаю молодую капусту сметаной и яйцом — пирог-запеканка за 40 минут: высокий, золотистый и тает во рту
Общество
Заливаю молодую капусту сметаной и яйцом — пирог-запеканка за 40 минут: высокий, золотистый и тает во рту
Салат с хрустящими запеченными кабачками и молодой капустой: едим всю весну и лето — и не надоедает
Общество
Салат с хрустящими запеченными кабачками и молодой капустой: едим всю весну и лето — и не надоедает
Свиная рулька — просто и гениально: три рецепта, которые стоит освоить
Семья и жизнь
Свиная рулька — просто и гениально: три рецепта, которые стоит освоить
курица
капуста
духовка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков раскрыл, как Россия застраховала от кризиса торговлю с Китаем
Ушаков рассказал, какие вопросы поднимут Путин и Си Цзиньпин
«Примут концептуальный документ»: Ушаков о планах Путина и Си Цзиньпина
Врач перечислила способы защиты детей от комаров
Россия и Китай подпишут рекордное число документов в ходе визита Путина
Мать опознала по тату: боксера расчленили после поражения в бою
Летний зной, ливни и первые ночные заморозки: погода в Москве в сентябре
Ушаков объяснил, чем союз России и Китая важен для всего мира
Раскрыт состав делегации Путина в Китае
Ушаков раскрыл, что Путин и Си Цзиньпин обсудят во время встречи
Латвийская нефтебаза закрылась после прилета украинских дронов
В Кремле раскрыли цель сотрудничества России и Китая
Врач объяснила, как позаботиться о питомцах во время поездки в жару
Ушаков: нет никакой увязки между визитами в Китай Трампа и Путина
Ушаков описал отношения России и Китая в нескольких словах
Выругавшийся на встрече с Хинштейном чиновник объяснил, к кому обращался
Врач рассказал, как открывать купальный сезон без вреда для здоровья
Суд принял решение по мере пресечения для экс-замгубернатора Кубани
В Зеленограде местная жительница спасла собаку из-под колес грузовика
«Таблеточки помогают не всегда»: Симоньян пошутила про истерику Пашиняна
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.