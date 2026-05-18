Курица на капустной подушке в рукаве: теперь готовлю так постоянно — ужин получается без мороки и очень вкусный

Этот рецепт неожиданно стал одним из самых любимых дома. Капуста в рукаве пропитывается соком курицы, становится мягкой, ароматной и невероятно вкусной, а само мясо получается очень нежным и с румяной корочкой.

Самое удобное — все готовится сразу вместе, без лишней посуды и долгой возни у плиты.

Ингредиенты

Куриные бедра или ножки — 1 кг, белокочанная капуста — 700 г, морковь — 1 шт., луковица — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 20 г, лавровый лист — 2 шт., паприка — 1/2 ч. ложки, карри — 1/2 ч. ложки, соль и черный перец — по вкусу, растительное масло — 2–3 ст. ложки.

Приготовление

Курицу посыпать паприкой, карри, солью и черным перцем. Добавить растительное масло и измельченный чеснок, хорошо перемешать и оставить мариноваться хотя бы на 1–2 часа.

Капусту тонко нашинковать, лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Овощи слегка посолить, поперчить, добавить немного масла и хорошо размять руками, чтобы капуста стала мягче и сочнее.

В рукав для запекания выложить овощную подушку, сверху разместить курицу. Добавить кусочки сливочного масла и лавровый лист. Рукав завязать и переложить на противень или в форму.

Запекать при 200 градусах примерно 45–50 минут. Затем аккуратно разрезать рукав и вернуть блюдо в духовку еще на несколько минут, чтобы курица красиво подрумянилась.

