День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 14:00

Заливаю молодую капусту сметаной и яйцом — пирог-запеканка за 40 минут: высокий, золотистый и тает во рту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто считает капусту скучным гарниром, но хочет открыть ее заново. Никакой возни с тестом — просто нашинковал, залил и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: высокий пышный пирог с румяной золотистой корочкой и невероятно сочной, нежной капустной мякотью внутри. Сметана делает тесто мягким и маслянистым, а яйца скрепляют массу, создавая плотную, но воздушную текстуру. Пирог идеален как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

Для приготовления вам понадобится: 500 г молодой капусты, 200 г сметаны (20%), 3 яйца, 150 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, соль, перец, мускатный орех по вкусу.

Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками. В миске смешайте сметану, яйца, соль, перец и мускатный орех. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности. Добавьте капусту, перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите тесто, разровняйте. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут. Подавайте теплым.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот капустный пирог. Удивило то, что капуста не чувствуется отдельным ингредиентом — пирог получился нежным, с ровной текстурой. Корочка подрумянилась идеально, а внутри осталась влажной. Даже те, кто не любит капусту, просили добавки. Кстати, вместо сметаны можно взять йогурт — вкус станет свежее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
4 рецепта полезной и простой окрошки: без майонеза и магазинной колбасы
Семья и жизнь
4 рецепта полезной и простой окрошки: без майонеза и магазинной колбасы
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Общество
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Смешала сметану с мукой, и вуаля — через 15 минут печенье «Паутинка»: хрустящее, слоистое и пальчики оближешь
Общество
Смешала сметану с мукой, и вуаля — через 15 минут печенье «Паутинка»: хрустящее, слоистое и пальчики оближешь
Беру лаваш, сыр и зелень — через 5 минут хрустящие конвертики готовы: сочнее и ароматнее чебуреков
Общество
Беру лаваш, сыр и зелень — через 5 минут хрустящие конвертики готовы: сочнее и ароматнее чебуреков
Тру твердый сыр, добавляю яйцо и чеснок — в сковороду на 5 минут: сырные хрустики для супа вместо гренок
Общество
Тру твердый сыр, добавляю яйцо и чеснок — в сковороду на 5 минут: сырные хрустики для супа вместо гренок
рецепты
кулинария
перекусы
капуста
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленского сольют следом»: почему Ермак с трудом «наскреб» $3 млн на залог
В России зарегистрировали 32 новых жизненно важных препарата
Доллару предсказали рекордное падение
Эндокринолог перечислила ключевые факторы заболеваний щитовидки
Экономист ответил, вырастут ли зарплаты из-за дефицита кадров
Суд в Москве оштрафовал известного разработчика игр
Пашинян вышел из себя и сорвался на матери адвоката Согоян
Лавров отреагировал на приглашение посетить Экваториальную Гвинею
Дезертировавший боец ВСУ порезал ножом двух украинцев
Лавров попросил другие страны не лезть в работу иранской АЭС «Бушер»
Вдова Добрынина признана потерпевшей по делу о краже авторских прав
Возле дома пострадавшей девочки в Подмосковье появились анонимные послания
Стало известно, какие бананы наиболее полезны для здоровья
В Киеве заявили об успешных испытаниях своей первой управляемой авиабомбы
Политолог ответил, давит ли ЕС на Украину в целях снижения возраста призыва
Выругавшегося матом при Хинштейне главу района ждет проверка
Бойцы группировки «Юг» ликвидировали склад ВСУ под Славянском
Турэксперт объяснил, почему подешевели поездки из Екатеринбурга в Китай
Обильные майские снегопады накрыли один российский город
В МИД раскрыли, как Россия оценивает сотрудничество с США
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.