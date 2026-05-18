Заливаю молодую капусту сметаной и яйцом — пирог-запеканка за 40 минут: высокий, золотистый и тает во рту

Это гениально простой рецепт для тех, кто считает капусту скучным гарниром, но хочет открыть ее заново. Никакой возни с тестом — просто нашинковал, залил и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: высокий пышный пирог с румяной золотистой корочкой и невероятно сочной, нежной капустной мякотью внутри. Сметана делает тесто мягким и маслянистым, а яйца скрепляют массу, создавая плотную, но воздушную текстуру. Пирог идеален как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

Для приготовления вам понадобится: 500 г молодой капусты, 200 г сметаны (20%), 3 яйца, 150 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, соль, перец, мускатный орех по вкусу.

Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками. В миске смешайте сметану, яйца, соль, перец и мускатный орех. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности. Добавьте капусту, перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите тесто, разровняйте. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут. Подавайте теплым.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот капустный пирог. Удивило то, что капуста не чувствуется отдельным ингредиентом — пирог получился нежным, с ровной текстурой. Корочка подрумянилась идеально, а внутри осталась влажной. Даже те, кто не любит капусту, просили добавки. Кстати, вместо сметаны можно взять йогурт — вкус станет свежее. Находка, а не рецепт!