Тру твердый сыр, добавляю яйцо и чеснок — в сковороду на 5 минут: сырные хрустики для супа вместо гренок

Тру твердый сыр, добавляю яйцо и чеснок — в сковороду на 5 минут: сырные хрустики для супа вместо гренок. Это гениально простой рецепт моментальной закуски, которая превращает обычный суп в ресторанное блюдо. Никакого хлеба, никакой духовки — только сыр, яйцо и горячая сковорода.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, ажурные сырные кружева с золотистой корочкой и тягучей серединой, с ярким чесночным ароматом и пикантной ноткой. Они напоминают сырные гренки, но готовятся в сто раз быстрее и получаются более хрустящими. Эти хрустики идеальны к супам-пюре, борщу или просто как закуска к пиву. Они не размокают в тарелке, долго остаются хрустящими и исчезают со стола за считаные минуты.

Для приготовления вам понадобится: 150 г твердого сыра (пармезан, гауда, российский или смесь), 1 яйцо, 1 зубчик чеснока, щепотка черного перца и паприки по желанию. Сыр натрите на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс или натрите на самой мелкой терке. В миске смешайте сыр, яйцо, чеснок, перец и паприку. Масса должна получиться вязкой, но не жидкой. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием (можно совсем без масла или слегка смазать). Выложите сырную массу столовой ложкой на сковороду, формируя небольшие лепешки диаметром 5–7 см.

Жарьте на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета. Готовые хрустики выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте теплыми к супу или как самостоятельную закуску. Они горячие — тягучие, остывшие — хрустящие, как чипсы. Это невероятно!

Мария Левицкая
М. Левицкая
