25 мая 2026 в 15:30

Беру яйца и горсть сыра — через 20 минут подаю молодую капусту в сырных нитях: сытнее и вкуснее оладий

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит бюджетные, но невероятно вкусные блюда. Никакой возни — просто нашинковал капусту, смешал с яйцами, обжарил, добавил сыр и помидоры.

Получается обалденная вкуснятина: нежные капустные оладьи с хрустящей корочкой, расплавленным тягучим сыром и сочными помидорами внутри. Сыр тянется нитями, а капуста остается сочной и ароматной. Идеально на ужин, завтрак или как горячая закуска.

Для приготовления вам понадобится: 350–400 г молодой капусты, 3 яйца, 0,5 ч. ложки паприки, 150 г сыра, 2–3 помидора, соль, перец, растительное масло.

Капусту тонко нашинкуйте, смешайте с яйцами, солью, перцем и паприкой. Обжаривайте порционные оладьи на сковороде с маслом с одной стороны. Посыпьте сыром, выложите кружочки помидоров, сложите оладьи вдвое. Обжаривайте с другой стороны 1–2 минуты до расплавления сыра. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эту капусту в сырных нитях. Удивило то, что капуста осталась хрустящей, а сыр тянулся, как на пицце. Помидоры добавили сочности. Даже без мяса блюдо показалось очень сытным. Кстати, вместо молодой капусты можно взять белокочанную — вкус будет не хуже. Рецепт — настоящая находка для бюджетного, но царского ужина!

